Caso Loan: la abuela Catalina declara en medio de la supuesta venganza familiar

El trasfondo de esta presunta venganza familiar que habría llevado a la desaparición de Loan tendría que ver con una disputa por los terrenos del campo de la abuela Catalina. La mujer sostuvo en alguna oportunidad que tres hermanos de apellido Royer querían quedarse con esas tierras, al igual que su hija, Laudelina Peña, actualmente detenida por el caso. Ante esto, habría puesto el campo a nombre de otra persona, de apellido Ibarrola.

En este marco, el miércoles María declaró que su hermana Ceferina le dijo que escuchó a Antonio Benítez y Laudelina Peña decir que "les vamos a pegar dónde más le duele".

Sin embargo, tras ser citada en el juzgado federal de Goya, Ceferina fue consultada por la jueza sobre lo que había declarado María y la mujer “dijo que eso lo escuchó de otra persona, pero que no podía identificarla”, según fuentes del caso.

El miércoles declaró César Peña, uno de los hermanos de Loan. La jueza quería saber detalles de la foto de Loan y del audio que la hija de 14 años de Laudelina le envió a el mismo día de la desaparición del pequeño. Apenas se conoció esta información, Pozzer Penzo ordenó allanar y secuestrar el teléfono celular del joven, el cual es peritado por efectivos de Gendarmería Nacional.

Ayer también declararon Mariano, Cristian y José, luego de que la Justicia informara que se investigan las transacciones millonarias que recibió el primero en su cuenta de Mercado Pago.

José declaró ayer: “A mí me llamó la atención de cómo se perdió porque es imposible que se pierda en ese lugar, más que nada, lo levantaron en ese lugar. Yo creo que la manera en que se va Benítez por el campo, seguramente hubo alguien escondido. Entonces, si los nenes vieron encapuchados, ¿por qué no lo vieron Ramírez, Millapi y Benítez? Porque saben quién se lo llevó, no sé si los tres, pero hay uno que sabe (sic)”, según leyeron en C5N.

En tanto, a las 8 de la mañana llegaron al juzgado Fernando y Alfredo Peña. También declarará el intendente de 9 de Julio, Sebastián Insaurralde.

