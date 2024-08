Caso Loan Danilo Peña: piden que citen a declarar a Camila Núñez

Núñez, esposa de Diego “Huevo” Núñez, sobrino de Laudelina y José Peña, el papá de Loan, estuvo el13 de junio en la casa de la abuela Catalina, del paraje correntino Algarrobal, cuando Loan desapareció, y también presenció la búsqueda del menor.

Camila Núñez puso en duda la declaración de Laudelina

En el momento en que Laudelina planteó la versión de que María Victoria Caillava y su marido, el capitán de navío retirado Carlos Pérez atropellaron a Loan y luego la obligaron, bajo amenaza, a encubrirlos, Núñez se presentó espontáneamente ante el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, para poner en duda la declaración.

“Caillava estaba con la mamá de Loan”, habría dicho. Núñez dijo en una entrevista con infobae que deconfiaba con Laudelina y que estaba convencida de que el objetivo primario eran llevarar a su hija. “Yo pienso en mi hija y no me siento segura acá, ni siquiera en Goya. Me quiero ir lejos”, dijo.

Luego dijo que “Antonio salió de la casa por delante. Fue el primero en irse al naranjal. Después, a los 5 o 10 minutos, lo siguió Ramírez con los chicos. Laudelina, Millapi y yo íbamos detrás”.

“Yo me lamentaba que no había agarrado la carretilla para juntar leña y mi tía me dijo que iba a una planta de naranjas que estaba ahí al costado. Y ahí regresamos a la casa de la abuela y Carlos, entonces, empezó a decir que se iban a ver el partido y Victoria le avisa que va a buscar mandarinas para llevarse. La tía la sigue. La abuela iba más atrás”.

Laudelina regresó a la casa y dijo que Loan faltaba. Camila salió de la vivienda y se encontró a Benítez. “Le dije a Antonio que le pregunte a la vecina María Isabel (González) si no había pasado Loan para su casa. Fue solo y yo volví para la casa. Allá ya no estaban Pérez y Caillava ni su vehículo. A mi tía no la había visto. Sólo estaba su hija mayor y le cuento que se perdió, que le avise a su hermana y salgan a buscarlo”, señaló y agregó: “La abuela estaba al frente, observando a ver si aparecía por otro camino el nene. No sé dónde estaba José”.