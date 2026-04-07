Denunciaron a presunta médica "trucha" en Río Negro: el detalle que la delató
La denuncia penal fue presentada por el Ministerio de Salud provincial por presunto ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos.
Una mujer fue denunciada penalmente en la provincia de Río Negro tras ser acusada de por presunto ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos. La supuesta médica “trucha” ejerció en varios hospitales provinciales, pero un detalle la delató ante las autoridades.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Salud de Río Negro ante la Fiscalía General de Viedma e involucra a una mujer - cuya identidad se mantiene en reserva - que ejerció la medicina en hospitales de salud pública y privada de las localidades de General Roca y Villa Regina.
Todo comenzó en agosto de 2020, en plena pandemia por Covid-19, cuando la mujer se matriculó como médica en el sistema de salud de Río Negro. Para realizar el trámite, presentó un título de "Médico Cirujano" otorgado por la Universidad de los Andes (ULA), en Mérida, Venezuela, y convalidado por la Universidad Nacional del Comahue (UNComa). La documentación no trajo sospechas debido a que estaba certificada por un escribano público de Roca, cuya identidad también mantuvo en reserva.
Sin embargo, en marzo de este año surgieron dudas cuando la presunta médica intentó acceder a la especialidad en terapia intensiva en la Clínica Roca de la ciudad homónima.
Desde el hospital investigaron la documentación presentada por la supuesta médica y detectaron una serie de irregularidades que fueron notificadas a la Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud.
“Nos comunicamos con la Universidad del Comahue y nos informaron que no había realizado ninguna conválida ni era egresada de esa casa de altos estudios”, indicó la secretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la provincia, Natalia García. Algo similar ocurrió con la universidad venezolana: “Nos respondieron que no tienen ningún registro de que esta persona tenga un título de médica cirujana”, reveló.
Según informaron medios locales, la mujer investigada se desempeñó como médica en el Hospital Francisco López Lima, en el Sanatorio Juan XXIII y en la Clínica Roca de la ciudad homónima, además de otros centros de salud en Villa Regina.
“Ella no vino con un simple papelito. Tenía toda la documentación bien armada y certificada”, aclaró García en diálogo con el diario Río Negro. Recordó, además, que en ese momento “todo era un caos” por la pandemia del Covid y que “las universidades estaban cerradas” por lo que “no era posible verificar” la documentación presentada.
Con los datos reunidos por la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de Río Negro, la denuncia penal contra la presunta falsa médica se formalizó este lunes. Como primera medida, las autoridades suspendieron la matrícula de la mujer en forma preventiva, aunque esta decisión solo rige para la provincia de Río Negro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario