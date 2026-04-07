Denunciaron a presunta médica "trucha" en Río Negro: el detalle que la delató

“Nos comunicamos con la Universidad del Comahue y nos informaron que no había realizado ninguna conválida ni era egresada de esa casa de altos estudios”, indicó la secretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la provincia, Natalia García. Algo similar ocurrió con la universidad venezolana: “Nos respondieron que no tienen ningún registro de que esta persona tenga un título de médica cirujana”, reveló.

Según informaron medios locales, la mujer investigada se desempeñó como médica en el Hospital Francisco López Lima, en el Sanatorio Juan XXIII y en la Clínica Roca de la ciudad homónima, además de otros centros de salud en Villa Regina.

“Ella no vino con un simple papelito. Tenía toda la documentación bien armada y certificada”, aclaró García en diálogo con el diario Río Negro. Recordó, además, que en ese momento “todo era un caos” por la pandemia del Covid y que “las universidades estaban cerradas” por lo que “no era posible verificar” la documentación presentada.

Con los datos reunidos por la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de Río Negro, la denuncia penal contra la presunta falsa médica se formalizó este lunes. Como primera medida, las autoridades suspendieron la matrícula de la mujer en forma preventiva, aunque esta decisión solo rige para la provincia de Río Negro.