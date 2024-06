Habló la mamá de Loan Danilo Peña: "Mi pálpito es que hoy aparece"

mama de loan

Además, contó que "es durísimo, estamos todos destrozados. Los hermanos, el papá, yo. Ya no se aguanta más, 13 días, no puede ser" y aclaró: "Hoy estoy hablando porque estoy con fuerza por mi pálpito de que hoy va a aparecer. Los que lo tienen que lo entreguen acá en la puerta de mi casa, que no le hagan nada. Así como lo llevaron que lo entreguen, vivo, sanito. Me levanté hoy con el presentimiento de que va a estar Loan conmigo".

En esa línea, resaltó: "No sé de dónde saco la fuerza. Por ahí me caigo, tengo una angustia, el ruido de Loan que me falta, adentro no puedo estar, no puedo hacer nada".

Luego describió cómo es su hijo: "Loan es un chico vivo, muy vivo, se sabía defender. En la parte donde dicen que se perdió en el monte no va a estar, él no se perdió. Si él estaba perdido iba a gritar, pero cuando lo llamábamos no lo escuchábamos, todo silencio", y aseguró: "Alguno de los detenidos tiene que hablar, decir qué hicieron con Loan".

María contó cómo eran los días de Loan antes de su desaparición. "Siempre se levanta temprano, 5 y media ya estaba haciendo ruido. El papá se levanta seis y media para ir al trabajo y él se levanta, va atrás de él, le dice 'papi te preparo tu mate', echa la yerba en el basurero en la cocina y lo ayuda. Después sale el papá y él se queda conmigo, nos quedamos adentro porque no lo quiero sacar temprano por el frío. Después viene a jugar con mi nietito", relató.

Sobre el día de su desaparición, contó que "era un día de fiesta, el papá dijo 'hoy no trabaja mi compañero, me voy a ir al campo'. Él escuchó y dijo 'me quiero ir con vos'. Me pidió permiso y se fue, contentamente".

"De los que estaban ahí, alguien tiene que saber cómo estaba Loan ese día, qué estaban haciendo, dónde estaban. Más no puedo decir, yo no estaba, a mí me llamaron a las cuatro de la tarde para decirme que mi hijo estaba desaparecido. Fuimos en moto, me bajé en la mitad del camino. Empecé a llamarlo pero no se escuchó en ningún momento su grito, su llanto", dijo.

La mujer se mostró agradecida por el apoyo de la gente. "Viene gente y me acompaña, estoy muy agradecida con eso", expresó.