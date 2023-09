Muerte del empresario en Lobos: apareció la camioneta robada

Omar Clemente Belardinelli camioneta robada

Tras dar aviso inmediato al 911, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y la SubDDI de Brandsen llegaron hasta el lugar y pusieron a resguardo el vehículo para someterlo a peritajes en busca de huellas dactilares que puedan llevar a el o los autores del hecho.

Embed

Crimen en Lobos: así escapaban los delincuentes

ROBO y HOMICIDIO en LOBOS: ENCONTRARON SIN VIDA a un EMPRESARIO

Clemente Belardinelli era padre de Matías Belardinelli, secretario de la Fiscalía General de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), y fue hallado sin vida el domingo, cerca del mediodía en su vivienda ubicada en la calle Berro al 200, esquina Sarmiento, de la localidad de Lobos, en el interior de la provincia de Buenos Aires. El hombre de 79 años era además dueño de una distribuidora de alimentos.

El video muestra el momento en el que tres delincuentes salen de la casa de Clemente para subirse a la camioneta a las 3.47 y escapar.

Su cuerpo sin vida fue encontrado maniatado en el interior de su casa, luego de que tres delincuentes ingresaran al domicilio para robar y huyera con la camioneta.

Según precisaron las fuentes, el cuerpo del hombre se encontraba en su habitación, boca arriba, con las manos atadas con un cable y los pies con una sábana.

"En principio no tenía lesiones a la vista, con lo que se cree que murió de un infarto, aunque hay que esperar el resultado de la autopsia", dijo a Télam un investigador.

crimen lobos Omar Clemente Belardinelli

La vivienda presentaba signos de violencia, ya que una reja de la cocina había sido barreteada y se presume que por allí irrumpieron los ladrones.

En tanto, varios ambientes de la casa se encontraban revueltos, por lo que los investigadores creen los delincuentes estuvieron varios minutos buscando elementos de valor para llevarse.

"La casa era una mugre, estaba todo revuelvo y la familia no sabe cuánto dinero podría tener allí. Tenía una distribuidora de alimentos y en la casa había plata, no sabemos si los delincuentes no la vieron", precisaron fuentes de la investigación.

El fiscal Roberto Berlingieri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Saladillo, junto a la ayudante fiscal de Lobos, Gisela Dupraz, ordenaron las pericias a la casa y que el cuerpo sea trasladado a la morgue para establecer mediante la autopsia el motivo de la muerte de la víctima.

Los investigadores están analizando además cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los sospechosos.