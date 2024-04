El fuerte mensaje de los padres de Lola Chomnalez tras la condena al asesino

Diego, por su parte se mostró conforme con la pena, pero también manifestó que Sena debería recibir un castigo mayor: “Yo estoy a favor de la pena de muerte, porque a mi hija se la aplicaron y estos monstruos tienen derecho a todo”.

padres de lola chomnalez. Adriana y Diego, los padres de Lola Chomnalez

En ese sentido, Adriana sostuvo que no pretende conocer a Sena ni perdonarlo por haber asesinado a su hija: “Eso le corresponde a Dios. Realmente espero que la sentencia quede firme, que no vuelva a salir y que tengan en cuenta que con la liberación puede haber más víctimas porque tiene antecedentes, no lo van a modificar ni 5, ni 10, ni 27 años. No me olvido el nombre Leonardo Sena”.

“Justicia sería que Lola estuviera acá, pero esto es una aproximación a la justicia, es un alivio. Estamos conformes con el trabajo de los magistrados. Yo la siento, siento que me habita, tengo un mantra que es ‘lolita conmigo siempre’. Hoy me levanté más temprano que de costumbre, salí al patio a mirar el cielo y sentí que ella estaba conmigo”, completó Adriana.

leonardo david sena - lola chomnalez

Ayer el juez de primera instancia del departamento de Rocha, Juan Giménez, dispuso la condena a Leonardo David Sena por el delito de “homicidio muy especialmente agravado”.

Sena fue detenido en 2022, después de que Natalia Sandberg, encargada del Registro Nacional de Huellas Genéticas de la Dirección Nacional de Policía Científica en Uruguay, pidiera una nueva pericia genética para los rastros de sangre encontrados, que al momento del crimen no era posible realizar.

El estudio se basó en rastros de sangre que se habían encontrado en la escena del crimen y en las pertenencias de la adolescente. Al respecto, los padres de Lola destacaron el accionar de la genetista: "Natalia está en nuestra mesita de luz, es uno de los seres de luz que está ahí en la mesita".

Por el asesinato de la menor de 15 años también está detenido Ángel "El Cachila" Moreira como cómplice del femicidio y fue condenado a ocho años de prisión.