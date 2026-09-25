Lomas del Mirador: el frondoso prontuario del ladrón linchado por clientes en un banco

Se trata de una sentencia emitida en el año 2013 por formar parte de un grupo delictivo que cometió “un robo calificado en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra”. Su condena quedó bajo la intervención del Juzgado de Ejecución N° 1 de Lomas de Zamora y estuvo casi nueve años preso.

Salió en libertad el pasado 19 de enero de 2022, luego de permanecer alojado en su último tiempo en la Unidad 42 de Florencio Varela. De acuerdo con lo que trascendió, Maldonado fue un reo que se mostró conflictivo en los lugares de detención y por eso transitó un importante número de penales bonaerenses. Al parecer, no se llevaba bien con sus compañeros y en varios de los lugares de detención tenía cuentas pendientes.

Maldonado paso por al menos 15 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Antes de su alojamiento en Florencio Varela, el registro consignó alojamientos en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, la Unidad 30 de General Alvear y la Unidad 17 de Urdampilleta.

También estuvo en las Unidades 2 y 38 de Sierra Chica, la Unidad 3 de San Nicolás y las Unidades 13, 16 y 49 de Junín, según la información brindada por las fuentes a Infobae.

El listado incluye además la Unidad 6 de Dolores, la Unidad 19 de Saavedra, la Unidad 4 de Bahía Blanca, la Unidad 15 de Batán y la Unidad 11 de Baradero.

Ahora, Maldonado, con domicilio fiscal registrado en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, deberá afrontar un nuevo expediente. En esta oportunidad será por el delito de tentativa de robo agravado a banco.