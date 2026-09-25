Apple pagará una indemnización a usuarios argentinos de iPhone por bajo rendimiento de equipos
Deberán cumplir una serie de condiciones para acceder al beneficio.
Apple pagará una indemnización de hasta 40 dólares a usuarios argentinos de determinados modelos de IPhone a modo de compensación por una reducción en el rendimiento de los equipos.
El acuerdo fue homologado por la Justicia el 11 de agosto de 2026, luego de una demanda colectiva iniciada por la Asociación de Defensa de los Consumidores (ADELCO).
La compensación está relacionada con una función de administración del rendimiento que Apple incorporó en distintas versiones de iOS. El sistema buscaba evitar apagados inesperados en equipos cuyas baterías estaban degradadas, pero también podía reducir el rendimiento de los dispositivos.
El acuerdo contempla un pago de hasta US$40 por cada iPhone que cumpla con los requisitos establecidos. Sin embargo, el monto final que recibirá cada usuario dependerá de la cantidad de reclamos que sean aprobados.
Qué modelos están incluidos
Podrán acceder a la compensación los usuarios de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 y iPhone 7 Plus.
Además, los equipos deben haber utilizado determinadas versiones del sistema operativo. En los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE se exige iOS 10.2.1 o una versión posterior, mientras que para los iPhone 7 y 7 Plus se requiere iOS 11.2 o posterior.
Otro requisito es haber experimentado una reducción del rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017. El acuerdo alcanza a personas que residían en Argentina al 4 de febrero de 2020, tanto si utilizaban los equipos para uso personal como laboral.
Cómo se podrá reclamar
El trámite se realizará mediante el sitio acuerdosmartphones.com.ar, aunque todavía no se informó cuándo estará disponible el formulario.
Una vez habilitado, los usuarios tendrán seis meses para presentar el reclamo. Una misma persona podrá solicitar la compensación por más de un equipo si todos cumplen las condiciones.
Apple aceptó aportar los US$3 millones sin reconocer responsabilidad legal ni admitir las acusaciones realizadas en la demanda.
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