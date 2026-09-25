Apple pagará una indemnización a usuarios argentinos de iPhone por bajo rendimiento de equipos

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 7 Plus

Además, los equipos deben haber utilizado determinadas versiones del sistema operativo. En los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE se exige iOS 10.2.1 o una versión posterior, mientras que para los iPhone 7 y 7 Plus se requiere iOS 11.2 o posterior.

Otro requisito es haber experimentado una reducción del rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017. El acuerdo alcanza a personas que residían en Argentina al 4 de febrero de 2020, tanto si utilizaban los equipos para uso personal como laboral.

Cómo se podrá reclamar

El trámite se realizará mediante el sitio acuerdosmartphones.com.ar, aunque todavía no se informó cuándo estará disponible el formulario.

Una vez habilitado, los usuarios tendrán seis meses para presentar el reclamo. Una misma persona podrá solicitar la compensación por más de un equipo si todos cumplen las condiciones.

Apple aceptó aportar los US$3 millones sin reconocer responsabilidad legal ni admitir las acusaciones realizadas en la demanda.