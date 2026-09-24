Intento de robo en un banco de Lomas del Mirador: tiros, golpes y un ladrón linchado por clientes

De acuerdo con el testimonio del cliente que participó de la reducción, fueron cinco los tiros efectuados. Pese a la violencia del episodio, nadie resultó herido.

“Cuando me encontré con el ladrón, traté de reducirlo con el otro muchacho, pero el delincuente comenzó a disparar. Efectuó cinco balazos; afortunadamente no hirió a nadie”, contó el cliente que participó del enfrentamiento, en diálogo con La Nación.

El ladrón terminó en el piso y fue golpeado por los clientes

Clientes y vecinos lincharon al ladrón

Videos registrados por las cámaras de seguridad y por testigos dieron cuenta de los momentos previos y posteriores al enfrentamiento.

En las imágenes se observa el extenso forcejeo de los dos clientes contra el delincuente, al que lograron tirar al piso y desarmarlo.

Una vez que el ladrón fue reducido, otros vecinos se acercaron y comenzaron a agredirlo. Cansados de los hechos de inseguridad, una mujer le asestó varios golpes, mientras que un hombre mayor que llevaba un bastón lo increpó directamente.

Según relataron los testigos, pese al llamado al 911, la Policía tardó varios minutos en llegar al lugar. Mientras tanto, tuvieron que ser los propios vecinos quienes mantuvieron reducido al ladrón.

Quién es el delincuente detenido

El delincuente detenido tras un intento de robo en un banco de Lomas del Mirador

El delincuente detenido fue identificado como Owen Michel Maldonado, de 42 años. Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron una pistola calibre .380 que estaba en su poder.

Las víctimas que se encontraban en el banco resultaron ilesas pese a la cantidad de disparos efectuados durante el intento de robo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 del Departamento Judicial La Matanza.

El expediente fue caratulado como “tentativa de robo agravado a banco” y ahora los investigadores buscan determinar la identidad y el paradero de los otros dos integrantes de la banda que lograron escapar en la camioneta.