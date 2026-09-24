Intento de robo en un banco de Lomas del Mirador: tiros, golpes y un ladrón linchado por clientes
El delincuente disparó varias veces en el sector de los cajeros, pero las víctimas lo redujeron y le pegaron. Dos cómplices lograron escapar.
Un violento intento de robo en la sucursal del Banco Galicia en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, culminó con un delincuente golpeado, desarmado y reducido por los propios clientes en la zona de los cajeros. Otros dos ladrones lograron escapar. Toda la secuencia quedó registrada en varios videos.
El episodio ocurrió ayer miércoles, minutos antes del mediodía, en la sucursal ubicada en avenida San Martín 2155, cerca de la intersección con Eva Perón, donde tres delincuentes armados intentaron robarle a un hombre de 52 años que estaba por ingresar al banco para realizar un depósito de 11 mil dólares.
Así fue el intento de robo en un banco de Lomas del Mirador
Según la reconstrucción del caso, los ladrones llegaron a la sucursal a bordo de una camioneta. Dos de ellos bajaron del vehículo cuando el hombre estaba entrar y se dirigieron directamente hacia él con la intención de robarle el dinero. Si bien se presume que lo estaba siguiendo, la víctima luego aseguró que nadie sabía que iba a depositar esa cantidad de dinero.
Lejos de ceder ante la amenaza de los asaltantes, el hombre corrió hasta el interior del banco, arrojó su mochila en el sector de los cajeros y comenzó a forcejear con uno de los ladrones que lo había perseguido, mientras era apuntado con un arma.
En ese momento, otro cliente se percató de la situación e intervino para ayudar a la víctima. Pero la escena escaló rápidamente: en medio de la pelea, el ladrón comenzó a disparar.
De acuerdo con el testimonio del cliente que participó de la reducción, fueron cinco los tiros efectuados. Pese a la violencia del episodio, nadie resultó herido.
“Cuando me encontré con el ladrón, traté de reducirlo con el otro muchacho, pero el delincuente comenzó a disparar. Efectuó cinco balazos; afortunadamente no hirió a nadie”, contó el cliente que participó del enfrentamiento, en diálogo con La Nación.
El ladrón terminó en el piso y fue golpeado por los clientes
Videos registrados por las cámaras de seguridad y por testigos dieron cuenta de los momentos previos y posteriores al enfrentamiento.
En las imágenes se observa el extenso forcejeo de los dos clientes contra el delincuente, al que lograron tirar al piso y desarmarlo.
Una vez que el ladrón fue reducido, otros vecinos se acercaron y comenzaron a agredirlo. Cansados de los hechos de inseguridad, una mujer le asestó varios golpes, mientras que un hombre mayor que llevaba un bastón lo increpó directamente.
Según relataron los testigos, pese al llamado al 911, la Policía tardó varios minutos en llegar al lugar. Mientras tanto, tuvieron que ser los propios vecinos quienes mantuvieron reducido al ladrón.
Quién es el delincuente detenido
El delincuente detenido fue identificado como Owen Michel Maldonado, de 42 años. Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron una pistola calibre .380 que estaba en su poder.
Las víctimas que se encontraban en el banco resultaron ilesas pese a la cantidad de disparos efectuados durante el intento de robo.
La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 del Departamento Judicial La Matanza.
El expediente fue caratulado como “tentativa de robo agravado a banco” y ahora los investigadores buscan determinar la identidad y el paradero de los otros dos integrantes de la banda que lograron escapar en la camioneta.
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