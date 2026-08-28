Lomas del Mirador: un efectivo de la Policía Federal abatió a un delincuente durante un intento de robo
El fiscal deberá establecer ahora cómo ocurrió el intento de robo y las circunstancias en las que el policía usó su arma.
Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense. Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) abatió a un presunto delincuente durante un intento de robo ocurrido en la intersección de las calles Formosa y Perú.
De acuerdo con las primeras informaciones, el efectivo se dirigía a una parada de colectivo cuando fue sorprendido por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Los sospechosos habrían interceptado al policía con fines de robo, sin saber inicialmente que se trataba de un integrante de una fuerza de seguridad federal.
Según el portal Oeste Noticias, el policía se defendió y realizó un único disparo en dirección a la motocicleta, hiriendo al conductor del rodado, quien cayó en el lugar y murió a los pocos minutos, mientras que su cómplice aprovechó la confusión para escapar y continúa prófugo.
La investigación del caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien deberá establecer cómo sucedió el intento de robo y las circunstancias en las que el policía usó su arma, aunque según el reporte policial, el efectivo reaccionó tras ser amenazado.
Investigación judicial y peritajes en curso
La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien deberá determinar con precisión cómo se desarrolló el intento de robo y en qué circunstancias el agente federal utilizó su arma. Para ello se aguardan los resultados de los peritajes balísticos, las autopsias y el relevamiento de posibles cámaras de seguridad de la zona.
Los investigadores también procuran establecer si el arma utilizada por el presunto ladrón estaba en condiciones de disparo y si fue efectivamente apuntada contra el policía, elementos clave para definir si el accionar del efectivo se enmarcó en la legítima defensa. Además, se trabaja en la identificación del cómplice que logró huir del lugar y que sería un testigo central para reconstruir la secuencia completa del hecho.
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