Lomas del Mirador: un efectivo de la Policía Federal abatió a un delincuente durante un intento de robo

Los investigadores también procuran establecer si el arma utilizada por el presunto ladrón estaba en condiciones de disparo y si fue efectivamente apuntada contra el policía, elementos clave para definir si el accionar del efectivo se enmarcó en la legítima defensa. Además, se trabaja en la identificación del cómplice que logró huir del lugar y que sería un testigo central para reconstruir la secuencia completa del hecho.