Cayó "la gitana": ofrecía una "limpieza espiritual" y se quedaba con millones

Sin embargo, con el paso del tiempo, Diaz Silva no recuperó el dinero.

La estafa que terminó en suicidio

Merlin Diaz Silva nunca recuperó su dinero

Ante la falta de respuestas, intentó comunicarse con las tres mujeres, pero no logró obtener una explicación ni recuperar sus ahorros. De acuerdo con la investigación, tras advertir que había sido víctima de una estafa, la mujer tomó la drástica decisión de quitarse la vida.

Antes del suicidio, según consta en el expediente, dejó una carta dirigida a su pareja y familiares, donde aportó datos claves para la investigación y pedía que se investigara a las tres mujeres implicadas en la estafa.

La investigación quedó en manos la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Ignacio Gabriel Torrigino, quien delegó el caso a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA con la finalidad de localizar y detener a una de las responsables que ya había sido identificada.

El rastro que delató a la prófuga

Como parte de las tareas de campo, en julio fueron detenidos en Temperley dos hombres vinculados familiarmente con Mitrovich, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por el delito de “Instigación al suicidio” y “Estafa”.

Los investigadores sospechan que ambos habrían actuado como “encubridores” para facilitar la fuga de la acusada y su posterior ocultamiento de las autoridades.

A partir de ese procedimiento, los efectivos profundizaron el análisis de la información obtenida de un teléfono que utilizaba la prófuga. El trabajo incluyó el seguimiento de sus comunicaciones, el análisis de redes sociales y el estudio de los impactos de antena. Con esos datos, los investigadores establecieron que Mitrovich se encontraba en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

Una vez identificado el domicilio en el que podía estar escondida, la Policía Federal solicitó apoyo a la dependencia Antidrogas de esa ciudad. Con autorización del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Orán, a cargo del juez Morizzio, los efectivos llegaron hasta el domicilio donde se encontraba la sospechosa y concretaron su arresto.

Estaba por concretar otra estafa similar en Salta

La investigación también incorporó un episodio ocurrido en Salta. Según el parte policial, Mitrovich habría continuado ofreciendo sus supuestos “trabajos espirituales” mientras permanecía prófuga.

El dato fue aportado por la propia mujer que se encontraba en el domicilio donde fue localizada la acusada. Según contó a los investigadores, ella misma le había entregado 115 mil pesos por un supuesto maleficio que, según le había hecho creer Mitrovich, le habían realizado.

Marta Noemí Mitrovich, argentina y mayor de edad, quedó finalmente a disposición del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Laura V. Ninni.

La Justicia deberá determinar ahora su situación procesal y avanzar con las medidas correspondientes tanto por la investigación iniciada en Lomas de Zamora como por el nuevo episodio denunciado en territorio salteño.