Rescatan en Retiro a tres mujeres víctimas de trata que mantenían cautivas bajo amenaza: una pareja detenida
El rescate fue posible gracias a una denuncia realizada la Línea 145. Una pareja quedó detenida acusada de administrar el prostíbulo.
Tres mujeres que eran víctimas de explotación sexual fueron rescatadas durante un operativo de la Policía Federal en el barrio porteño de Retiro. Por el hecho, una pareja quedó detenida, acusada de administrar el prostíbulo que funcionaba en un departamento.
La investigación se inició a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que advertía sobre actividades vinculadas con la explotación sexual en un inmueble ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 900. Ante esas circunstancias, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la jueza María Capuchetti, con la intervención de la Secretaría N° 9, encabezada por Federico Carlos Clero, quien delegó el caso al Departamento Trata de Personas de Policía Federal.
Durante el trabajo de inteligencia, los investigadores reunieron pruebas que permitieron establecer que el departamento funcionaba presuntamente como un prostíbulo.
Según fuentes policiales, registros fílmicos lograron registraron distintos movimientos que se producían en el inmueble y permitieron determinar que el lugar era administrado por una mujer junto a su propia pareja, un hombre que cumplía tareas de “seguridad”.
Amenazaban a las víctimas con armas de fuego
La situación de las víctimas tomó especial relevancia durante la investigación. De acuerdo con las pruebas reunidas, el hombre habría utilizado diversas armas de fuego para amenazarlas y obligarlas a mantener relaciones sexuales con los clientes que concurrían al departamento.
Los investigadores determinaron además que la pareja tendría otro domicilio compartido en la localidad bonaerense de Martín Coronado, en el partido de Tres de Febrero, donde presuntamente guardaban las armas utilizadas para amenazar a las mujeres.
Dos allanamientos y tres mujeres rescatadas
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanar ambos domicilios. Los procedimientos se realizaron en el departamento de Marcelo T. de Alvear al 900, en Retiro, y en una vivienda situada sobre Remedios de Escalada al 7000, en Martín Coronado.
Durante los operativos, los agentes rescataron a tres mujeres que eran sometidas sexualmente a cambio de dinero. Las víctimas fueron asistidas y quedaron bajo contención del Programa Nacional de Rescate.
Al mismo tiempo, los efectivos lograron dar con los dos sospechosos, ambos argentinos y mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Qué encontraron en la casa de la pareja sospechosa
En el domicilio allanado también se incautaron una pistola calibre .22, un rifle calibre 5,5, una escopeta calibre .16 y de varias municiones. Además, se secuestraron cinco teléfonos celulares, una CPU, una tablet y un cuaderno con anotaciones que serán analizados en el marco de la causa.
Entre los elementos decomisados también había un contrato de alquiler, dólares estadounidenses, 63 tarjetas, preservativos y documentación considerada de interés para la investigación. Todo el material quedó incorporado como evidencia para determinar cómo funcionaba la presunta estructura de explotación.
La causa quedó encuadrada en la Ley 26.364, que establece medidas de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Los dos imputados permanecen a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad y reconstruir el funcionamiento de la organización.
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