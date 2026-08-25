Rescatan en Retiro a tres mujeres víctimas de trata que mantenían cautivas bajo amenaza: una pareja detenida

Los investigadores determinaron además que la pareja tendría otro domicilio compartido en la localidad bonaerense de Martín Coronado, en el partido de Tres de Febrero, donde presuntamente guardaban las armas utilizadas para amenazar a las mujeres.

Dos allanamientos y tres mujeres rescatadas

En el lugar se hallaron dólares estadounidenses, 63 tarjetas y preservativos

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanar ambos domicilios. Los procedimientos se realizaron en el departamento de Marcelo T. de Alvear al 900, en Retiro, y en una vivienda situada sobre Remedios de Escalada al 7000, en Martín Coronado.

Durante los operativos, los agentes rescataron a tres mujeres que eran sometidas sexualmente a cambio de dinero. Las víctimas fueron asistidas y quedaron bajo contención del Programa Nacional de Rescate.

Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia

Al mismo tiempo, los efectivos lograron dar con los dos sospechosos, ambos argentinos y mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Qué encontraron en la casa de la pareja sospechosa

En el domicilio allanado también se incautaron una pistola calibre .22, un rifle calibre 5,5, una escopeta calibre .16 y de varias municiones. Además, se secuestraron cinco teléfonos celulares, una CPU, una tablet y un cuaderno con anotaciones que serán analizados en el marco de la causa.

Entre los elementos decomisados también había un contrato de alquiler, dólares estadounidenses, 63 tarjetas, preservativos y documentación considerada de interés para la investigación. Todo el material quedó incorporado como evidencia para determinar cómo funcionaba la presunta estructura de explotación.

La causa quedó encuadrada en la Ley 26.364, que establece medidas de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Los dos imputados permanecen a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad y reconstruir el funcionamiento de la organización.