Lomas de Zamora: encontraron sana y salva a Ludmila Barros tras una semana de búsqueda
La joven de 22 años, que era buscada desde el 10 de enero en Lomas de Zamora, fue localizada este viernes en el barrio porteño de Retiro.
Luego de varios días de angustia, incertidumbre y una intensa búsqueda, Ludmila Barros, la joven de 22 años que permanecía desaparecida desde el sábado 10 de enero, fue hallada en buen estado de salud este 17 de enero en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro.
Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la joven “estaba en la Villa 31, Retiro”. En el mismo parte se detalló que “la buscó y encontró la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto al Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI de Lomas de Zamora”.
La desaparición de Ludmila había generado una fuerte preocupación en su entorno, ya que había sido vista por última vez hacía una semana y no volvió al domicilio que alquilaba en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Desde ese momento, su familia perdió todo tipo de contacto con ella y comenzó una búsqueda contrarreloj.
Durante esos días, María, hermana de la joven, expresó su desesperación en declaraciones al medio local La Unión:
“No la encontramos desde el día sábado. El último chico que la vio dijo que se tomó un Uber Moto. De ahí, nadie sabe más nada. La buscamos por todos lados y nada. En su alquiler aún no aparece”.
Además, la familiar había contado a distintos portales del conurbano que logró comunicarse brevemente con Ludmila en una de las últimas llamadas. Según relató, la escuchó quejarse, intentó hacerle preguntas y luego la comunicación se cortó abruptamente.
A partir de ese episodio, María llegó a manifestar su temor ante una posible privación ilegítima de la libertad. Tras el hallazgo, se aguarda información oficial sobre las circunstancias en las que la joven permaneció durante los días en los que estuvo ausente y los pasos judiciales a seguir.
