Violenta pelea en Lomas de Zamora: un joven quedó desmayado en medio de la calle

Toda la secuencia, de extrema violencia, quedó registrada con claridad en el video. La filmación se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó indignación en los vecinos de la zona. De inmediato, otro chico que se encontraba en el lugar y que presenció la pelea desde un principio, se acercó para intentar reanimar a la víctima. Mientras tanto, otras cinco personas -entre hombres y mujeres- se retiraron junto al agresor.

Minutos más tarde, otros dos hombres se acercaron para asistir a la víctima y, sosteniéndolo por los brazos, lograron que el chico se reincorporara para retirarlo del lugar. Tal como se observa en las imágenes, el joven pudo caminar, pero presentaba evidentes signos de desorientación.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del joven tras recibir la patada. Tampoco trascendió si hubo intervención policial o si se realizó una denuncia formal.