Violenta pelea en Lomas de Zamora: un joven quedó desmayado en medio de la calle
Ocurrió en el barrio Villa Albertina. La brutal secuencia quedó registrada en un video y causó indignación.
Dos jóvenes protagonizaron una brutal pelea callejera en el barrio Villa Albertina del partido bonaerense de Lomas de Zamora. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de ellos recibió una fuerte patada en la cabeza y terminó desmayado en medio de la calle.
El violeto episodio se produjo alrededor de las 3 de la mañana del domingo, en la intersección de las calles Arana Goiri y Zumaya, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad de la zona. Según se observa en las imágenes, uno de los jóvenes se acercó a increpar al otro, que se encontraba parado en la esquina. En pocos segundos, la discusión verbal escaló y dio paso a la violencia física.
Ambos comenzaron a propiciarse golpes de puño en medio de la calle, incluso ante la mirada de varios vecinos que se habían acercado al lugar, pero que no intervinieron ni intentaron separarlos en ningún momento.
Tras varios intercambios, uno de los jóvenes le dio un golpe certero a su oponente, que lo hizo tambalear y perder el equilibrio. Aprovechando la situación, y mientras el joven ya estaba en el piso, el otro le propinó una violenta patada en la cabeza que lo dejó inconsciente en medio de la calle.
Tras recibir la fuerte patada, el joven agredido quedó tendido sobre el asfalto sin reaccionar durante varios segundos. El agresor, en tanto, continuó increpándolo incluso cuando ya estaba desmayado sobre la calle.
Toda la secuencia, de extrema violencia, quedó registrada con claridad en el video. La filmación se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó indignación en los vecinos de la zona. De inmediato, otro chico que se encontraba en el lugar y que presenció la pelea desde un principio, se acercó para intentar reanimar a la víctima. Mientras tanto, otras cinco personas -entre hombres y mujeres- se retiraron junto al agresor.
Minutos más tarde, otros dos hombres se acercaron para asistir a la víctima y, sosteniéndolo por los brazos, lograron que el chico se reincorporara para retirarlo del lugar. Tal como se observa en las imágenes, el joven pudo caminar, pero presentaba evidentes signos de desorientación.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del joven tras recibir la patada. Tampoco trascendió si hubo intervención policial o si se realizó una denuncia formal.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario