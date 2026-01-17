Violencia y muerte en Cañuelas: una disputa entre vecinos terminó de la peor manera
La víctima era un hombre que rondaba los 45 años y que falleció a causa de una herida de arma blanca en la zona del tórax durante el enfrentamiento.
Un violento episodio generó total conmoción en el barrio Altos Verdes de Máximo Paz, Cañuelas. Se trató de una violenta disputa vecinal que escaló hasta terminar en tragedia. De hecho, un hombre de alrededor de 45 años terminó muerto.
Según las primeras reconstrucciones policiales y testimonios de vecinos, este sábado se originó una disputa por un problema de larga data relacionado con ruidos molestos y agresiones verbales previas entre dos familias que viven en propiedades linderas. Lo que comenzó como un reclamo terminó en una pelea física en la vía pública.
En medio del conflicto donde hubo armas blancas, un vecino de la zona recibió un puntazo en la zona del tórax. Inmediatamente, fue trasladado de urgencia a la Unidad Sanitaria local, pero debido a la gravedad de la lesión, falleció poco después de ingresar.
El presunto autor del ataque, también un vecino del barrio, fue identificado rápidamente por los testigos. Gracias a ello, la policía del Destacamento de Máximo Paz logró su aprehensión a las pocas horas tras un operativo cerrojo en las inmediaciones.
Situación actual en el barrio
Tras conocerse la muerte, el clima en el barrio se volvió sumamente tenso. Hubo algunos incidentes frente a la casa del presunto agresor, por lo que se dispuso una custodia policial reforzada y la intervención del cuerpo de Infantería para evitar posibles represalias o intentos de justicia por mano propia por parte de allegados a la víctima.
La causa ha quedado a cargo de la UFI N° 2 de Cañuelas, bajo la carátula de "Homicidio". Los peritos trabajaron en el lugar del hecho durante gran parte de la tarde para recolectar pruebas y el arma utilizada.
