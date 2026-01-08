Detuvieron a una cuidadora de personas mayores sospechada de al menos cuatro robos

Así, las víctimas de Verónica G. quedaba adormecidas, limitadas en su capacidad de acción o registro de lo que ocurría a su alrededor, y la mujer aprovechaba su estado de indefensión para robarles.

El caso más reciente ocurrió en diciembre de 2025 en un domicilio de Recoleta, y para el 23 de ese mes la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en la casa de la mujer, ubicada en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora, por orden del juez Martin Peluso, del Juzgado Nacional en lo Criminal N°2.

En esa ocasión la mujer no estaba en su casa, pero los oficiales igual encontraron una gran cantidad de psicofármacos y hasta recetas médicas que probarían su premeditación y su modo de actuar.

Con esa pista crucial, los efectivos policiales mantuvieron la vigilancia solapada en el domicilio hasta el martes de esta semana, cuando interceptaron a Verónica G. en el momento en que llegaba a su casa.