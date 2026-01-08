Detuvieron a una cuidadora de personas mayores sospechada de al menos cuatro robos
La mujer, de 36 años, se ganaba la confianza de las personas mayores y luego les desvalijaba la casa, según la acusación. La arrestaron en Lomas de Zamora.
Efectivos policiales detuvieron esta semana en Lomas de Zamora a una mujer de 36 años acusada por al menos cuatro robos a personas mayores a quienes cuidaba en sus casas de la Ciudad de Buenos Aires.
Personal de la Policía de la Ciudad ubicó y detuvo a Verónica Soledad G. en su domicilio de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, después de que la mujer fuera acusada por al menos cuatro clientes de haber orquestado robos en sus casas.
El caso más reciente habría sucedido en diciembre, cuando la cuidadora se ganó la confianza de su cliente en Recoleta para luego desvalijarle la casa, y a esa acusación se sumaron tres más similares, informó el diario Clarín.
"La modalidad delictiva reiterada consistía en ganarse la confianza de personas mayores o de la tercera edad, que resultaban ser sus empleadores, realizando la misma trabajos de cuidados y limpieza, a quienes posteriormente suministraba sustancias estupefacientes o somníferas, con el fin de apoderarse de sus bienes y valores", señalaron fuentes policiales al matutino.
El primer paso de Verónica G. era entrar a las casas como parte del personal de limpieza. Tras un tiempo realizando tareas generales -y una tarea fina en cuanto a la confianza que le tenían sus empleadores) pasaba a abocarse al cuidado de personas mayores, y una vez a cargo de ellos les mezclaba somníferos con los medicamentos.
Así, las víctimas de Verónica G. quedaba adormecidas, limitadas en su capacidad de acción o registro de lo que ocurría a su alrededor, y la mujer aprovechaba su estado de indefensión para robarles.
El caso más reciente ocurrió en diciembre de 2025 en un domicilio de Recoleta, y para el 23 de ese mes la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en la casa de la mujer, ubicada en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora, por orden del juez Martin Peluso, del Juzgado Nacional en lo Criminal N°2.
En esa ocasión la mujer no estaba en su casa, pero los oficiales igual encontraron una gran cantidad de psicofármacos y hasta recetas médicas que probarían su premeditación y su modo de actuar.
Con esa pista crucial, los efectivos policiales mantuvieron la vigilancia solapada en el domicilio hasta el martes de esta semana, cuando interceptaron a Verónica G. en el momento en que llegaba a su casa.
