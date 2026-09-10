Lomas de Zamora: una mujer fue golpeada por sus hijos y quedó internada

La muerte del hombre había sido considerada en su momento como un suicidio. Sin embargo, de acuerdo con la información incorporada a la investigación por la agresión, sus hijos habrían mantenido desde entonces una acusación contra su madre y la señalarían como responsable.

Por el momento, el único detenido es uno de los hijos de la víctima. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las medidas destinadas a determinar las circunstancias del episodio.

Los investigadores también buscan establecer el grado de participación que habría tenido cada una de las personas involucradas. Para eso deberán reconstruir la secuencia de la pelea y establecer qué ocurrió antes de que la mujer fuera trasladada al hospital.