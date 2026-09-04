Los mensajes en redes sociales para "Cara de Bebé" tras su detención: "Hasta la vuelta, compañero"

Dentro de ese código utilizado por los jóvenes, “R8” hacía referencia a “rrocho”, una forma invertida de la palabra “chorro”. Otra publicación fue todavía más explícita: “Acá vamos a estar hermanito, sabelo, la concha de la gorra”.

La ironía terminó teniendo un efecto inesperado. Mientras los amigos creían estar compartiendo mensajes de apoyo, los investigadores de la Policía Federal monitoreaban esas publicaciones.

Las fotos que permitieron ubicarlo

Las imágenes que aparecían en las historias tenían otra particularidad. Felice había sido fotografiado en boliches y reuniones con amigos. En algunas selfies frente a espejos se lo podía ver intentando ocultar parcialmente el rostro. Aunque había cerrado sus propias cuentas, su entorno seguía mostrando información sobre él.

Los investigadores observaron cuidadosamente los escenarios que aparecían detrás de las fotografías. Los murales y distintos elementos visibles en las imágenes sirvieron para establecer una posible ubicación. Con esa información se montó una vigilancia en la zona. Finalmente, los agentes localizaron al acusado en la calle San Salvador al 3000, en Remedios de Escalada.