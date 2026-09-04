Los mensajes en redes sociales para "Cara de Bebé" tras su detención: "Hasta la vuelta, compañero"
Tomás Felice, acusado por el crimen de un comerciante en Lomas de Zamora, fue detenido por la Policía Federal después de que los investigadores siguieran las publicaciones de su entorno.
Las redes sociales terminaron jugando un papel inesperado en la captura de Tomás Ignacio Felice, conocido con los alias de “El Cica” y “Cara de Bebé”. El joven era buscado por el asesinato de Alberto Espínola Castillo, un comerciante paraguayo dedicado al rubro de la construcción, y finalmente fue localizado por investigadores de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.
Después de permanecer prófugo, Felice fue encontrado en Remedios de Escalada. La investigación estuvo a cargo de la UFI N°4 de Lomas de Zamora, con intervención de la fiscal Silvina Estevez, que había decidido profundizar la búsqueda y recurrir a la División Homicidios de la PFA.
El caso había comenzado el 10 de diciembre de 2024, cuando cinco sospechosos ingresaron a la vivienda de Espínola, ubicada en el barrio La Loma. Según la investigación, el objetivo era robarle dinero y durante el ataque el comerciante fue golpeado delante de su esposa. Los agresores se llevaron aproximadamente seis mil dólares. Espínola quedó gravemente herido y murió posteriormente. Tenía 64 años y estaba a pocos meses de cumplir los 65.
“Hasta la vuelta compañero, te amo”
Los amigos de “Cara de Bebé” comenzaron a publicar distintas historias en Instagram. En algunas de esas imágenes aparecía el propio Felice, pese a que sabía que era buscado por la Justicia. Una de las publicaciones llevaba un mensaje que terminó adquiriendo otro significado después de la detención: “Hasta la vuelta compañero, te amo”.
La publicación estaba acompañada por el emoji de la Estatua de la Libertad. En otra historia apareció un mensaje dirigido a “Tomy”: “Mal ahí compañero R8, que sea en la brevedad (sic) Tomy amigo”.
Dentro de ese código utilizado por los jóvenes, “R8” hacía referencia a “rrocho”, una forma invertida de la palabra “chorro”. Otra publicación fue todavía más explícita: “Acá vamos a estar hermanito, sabelo, la concha de la gorra”.
La ironía terminó teniendo un efecto inesperado. Mientras los amigos creían estar compartiendo mensajes de apoyo, los investigadores de la Policía Federal monitoreaban esas publicaciones.
Las fotos que permitieron ubicarlo
Las imágenes que aparecían en las historias tenían otra particularidad. Felice había sido fotografiado en boliches y reuniones con amigos. En algunas selfies frente a espejos se lo podía ver intentando ocultar parcialmente el rostro. Aunque había cerrado sus propias cuentas, su entorno seguía mostrando información sobre él.
Los investigadores observaron cuidadosamente los escenarios que aparecían detrás de las fotografías. Los murales y distintos elementos visibles en las imágenes sirvieron para establecer una posible ubicación. Con esa información se montó una vigilancia en la zona. Finalmente, los agentes localizaron al acusado en la calle San Salvador al 3000, en Remedios de Escalada.
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