VTV: el requisito determinante en el auto que define si el vehículo está apto o no

Además, mantener la documentación al día no solo facilita los controles, sino que también asegura que el vehículo circule en condiciones seguras.

El valor de la VTV

Los costos de la VTV varían según la jurisdicción. En CABA, la inspección cuesta $63.454 para autos y $23.859 para motos. Sin embargo, estos son los costos para realizar el trámite en la Provincia de Buenos Aires: