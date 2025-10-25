VTV: el requisito determinante en el auto que define si el vehículo está apto o no
En caso de detectar fallas durante la inspección, el trámite será rechazado y el conductor deberá solucionar los problemas. Los detalles en la nota.
El objetivo principal de la Verificación Técnica Vehicular(VTV) es reducir los accidentes viales, lo que se traduce en un tránsito seguro. Para lograrlo, realiza inspecciones en talleres autorizados con la premisa de asegurar el correcto funcionamiento del vehículo, verificando el estado de los frenos, luces y neumáticos, entre otros componentes.
En caso que un coche no paso la inspección por fallas o problemas, el conductor tiene un plazo determinado para solucionar los inconvenientes y volver a presentarse para lograr el apto para circular. Por otro lado, transitar sin este trámite es sinónimo de multas elevadas, golpeando el bolsillo.
Lo que tiene que estar adentro del auto
Hay cuatro elementos clave que pueden marcar la diferencia cuando surge un contratiempo. El matafuegos debe estar cargado, vigente y asegurado en un lugar accesible para el conductor. Las balizas portátiles tienen que funcionar correctamente y desplegarse sin dificultad, ya que son esenciales para señalizar la ruta ante cualquier emergencia.
El botiquín de primeros auxilios no es un simple accesorio: debe incluir gasas, vendas y una tijera. Además, todos los cinturones de seguridad deben permanecer abrochados, ya que el técnico debe certificar su correcto estado. Si alguno de estos elementos falta, está vencido o no opera bien, la verificación puede salir observada o ser rechazada.
Vencimiento de la VTV
La VTV tiene fecha de vencimiento estricta: al día siguiente de la indicada, el certificado ya no es válido y el vehículo puede recibir sanciones. Por este motivo, es conviene pedir turno con anticipación para evitar problemas inesperados a futuro.
Además, mantener la documentación al día no solo facilita los controles, sino que también asegura que el vehículo circule en condiciones seguras.
El valor de la VTV
Los costos de la VTV varían según la jurisdicción. En CABA, la inspección cuesta $63.454 para autos y $23.859 para motos. Sin embargo, estos son los costos para realizar el trámite en la Provincia de Buenos Aires:
- Automóviles hasta 2.500 kg: $79.641
- Automóviles más de 2.500 kg: $143.354
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.785
- Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.677
- Motocicletas 50 cc a 200 cc: $31.856
- Motocicletas 201 cc a 600 cc: $47.785
- Motocicletas más de 600 cc: $63.713
