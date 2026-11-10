"Los dardos del papa León XIV a Milei": Javier Martínez-Brocal, periodista vaticanista del diario ABC en C5N

Un mensaje despolarizador para la política argentina

Uno de los puntos más valorados por Martínez-Brocal fue la capacidad de León XIV para desactivar la confrontación política, un escenario que también le tocó vivir en su reciente visita a España. "El Papa tiene un don: es una persona despolarizadora", afirmó el periodista, y agregó que su mensaje invita a la reflexión: "Te obliga a razonar sobre por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo".