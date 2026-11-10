"Los dardos del papa León XIV a Milei": Javier Martínez-Brocal, periodista vaticanista del diario ABC en C5N
El enviado especial a la Argentina analizó el contundente discurso del papa León XIV. "El Papa tiene el don de ser despolarizador", destacó.
El primer discurso del papa León XIV en la Argentina, pronunciado en el Palacio Libertad frente al presidente Javier Milei y diversos representantes de la sociedad civil, sigue generando un fuerte impacto y múltiples análisis en los medios internacionales. Entre ellos, el diario ABC de España.
Durante una entrevista en vivo con C5N, el periodista español Javier Martínez-Brocal, enviado especial y vaticanista del reconocido diario ABC, brindó su particular visión sobre el mensaje del Sumo Pontífice y su ineludible contenido político.
"Los dardos de León XIV a Milei"
Martínez-Brocal, autor de un artículo que la televisión argentina tituló como "Los dardos del Papa a Milei", destacó la sutileza con la que el líder de la Iglesia abordó las temáticas más complejas del país. "El mensaje del Papa a Milei fue muy interesante porque con mucha elegancia no esquivó ninguna de las polémicas", señaló el periodista.
El corresponsal español resaltó que el Papa logró ofrecer su perspectiva "desde un modo muy pacífico y educado", tocando temas cruciales como la importancia de "calmar el lenguaje, de respetar la separación de poderes, de respetar los límites del poder, de la ética y de la inteligencia artificial".
Un mensaje despolarizador para la política argentina
Uno de los puntos más valorados por Martínez-Brocal fue la capacidad de León XIV para desactivar la confrontación política, un escenario que también le tocó vivir en su reciente visita a España. "El Papa tiene un don: es una persona despolarizadora", afirmó el periodista, y agregó que su mensaje invita a la reflexión: "Te obliga a razonar sobre por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo".
Finalmente, el vaticanista del diario ABC concluyó que el discurso de León XIV tuvo un alcance que superó lo estrictamente religioso, calificándolo como un mensaje "muy civil y muy respetuoso" que invita a pensar "de un modo distinto". "Argentina se dará cuenta cuando ya el Papa se vaya", advirtió Martínez-Brocal sobre el impacto duradero que dejarán las palabras del Sumo Pontífice en la sociedad y la dirigencia política nacional.
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