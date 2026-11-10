El emotivo encuentro del papa León XIV con una joven que tiene piel de cristal en Córdoba

En una de sus intervenciones públicas, recordó las limitaciones que otras personas imaginaban para su futuro cuando era chica: "Cuando era chica me decían que iba a ser un inútil prácticamente, que no iba a poder hacer nada. Pero mi abuela, mis tías, mis primas, siempre me ponían cosas para hacer".

Los sueños y proyectos de la joven cordobesa

A pesar de los obstáculos que debió atravesar, Julieta fue ganando autonomía y concretando diferentes objetivos personales. En ese camino, el acompañamiento de su familia tuvo un papel fundamental para que pudiera desarrollar sus propias actividades y animarse a nuevos desafíos.

Entre sus grandes proyectos mencionó tener su casa propia, publicar un libro y lanzar una marca de ropa. También contó cómo fue el proceso de descubrir que podía realizar por sí misma muchas tareas que durante su infancia parecían imposibles. El encuentro con León XIV le dio una nueva visibilidad a su historia y a la tarea de concientización que lleva adelante sobre la piel de cristal, una enfermedad poco frecuente que todavía es desconocida para buena parte de la sociedad.