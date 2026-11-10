El emotivo encuentro del papa León XIV con una joven que tiene piel de cristal en Córdoba
El Pontífice se detuvo a saludar a Julieta Maldonado, una influencer cordobesa de 28 años que convive con una enfermedad genética poco frecuente.
La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una de las imágenes más emotivas de su recorrido por la provincia. Durante su llegada al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde celebró una multitudinaria misa, el Pontífice protagonizó un especial encuentro con Julieta Maldonado, una joven cordobesa que tiene epidermólisis bullosa, una enfermedad conocida popularmente como "piel de cristal".
La mujer, de 28 años y conocida en las redes sociales como "La Güera", estaba acompañada por su mamá cuando el Santo Padre se acercó para saludarlas. León XIV se detuvo durante unos minutos, intercambió algunas palabras con ambas y les brindó su bendición. La escena quedó registrada en imágenes que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.
El gesto del Papa se convirtió en uno de los momentos destacados de su paso por Córdoba, en una jornada marcada por la convocatoria multitudinaria y los encuentros con distintos sectores de la comunidad.
Quién es Julieta Maldonado, la joven con piel de cristal que saludó a León XIV
Julieta Maldonado es una influencer cordobesa que utiliza sus plataformas digitales para contar cómo es vivir con epidermólisis bullosa distrófica, una afección genética poco frecuente que provoca una extrema fragilidad en la piel. Las personas que tienen esta enfermedad pueden desarrollar ampollas, heridas y lesiones ante roces o traumatismos mínimos. Por esa razón, las actividades cotidianas pueden representar un desafío y requieren cuidados especiales.
A través de sus cuentas de TikTok e Instagram, donde es conocida como "La Güera", Julieta comparte experiencias personales y busca generar conciencia sobre esta condición. También trabaja para derribar prejuicios y mostrar que, más allá de las dificultades, es posible construir un proyecto de vida independiente.
En una de sus intervenciones públicas, recordó las limitaciones que otras personas imaginaban para su futuro cuando era chica: "Cuando era chica me decían que iba a ser un inútil prácticamente, que no iba a poder hacer nada. Pero mi abuela, mis tías, mis primas, siempre me ponían cosas para hacer".
Los sueños y proyectos de la joven cordobesa
A pesar de los obstáculos que debió atravesar, Julieta fue ganando autonomía y concretando diferentes objetivos personales. En ese camino, el acompañamiento de su familia tuvo un papel fundamental para que pudiera desarrollar sus propias actividades y animarse a nuevos desafíos.
Entre sus grandes proyectos mencionó tener su casa propia, publicar un libro y lanzar una marca de ropa. También contó cómo fue el proceso de descubrir que podía realizar por sí misma muchas tareas que durante su infancia parecían imposibles. El encuentro con León XIV le dio una nueva visibilidad a su historia y a la tarea de concientización que lleva adelante sobre la piel de cristal, una enfermedad poco frecuente que todavía es desconocida para buena parte de la sociedad.
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