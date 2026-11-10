Así despegó desde Aeroparque el avión que lleva al papa León XIV a Córdoba

Javier Milei no viajará a Córdoba para la misa de León XIV y delega la representación en su hermana

A contramano de las expectativas generadas en torno al despliegue institucional por la visita pastoral, el presidente Javier Milei confirmó que no viajará a la provincia de Córdoba para participar este martes de la masiva misa central que el papa León XIV oficiará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). En su lugar, el mandatario nacional delegará la representación del Ejecutivo en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabezará la delegación que asistirá a la ceremonia.

La decisión de bajarse de la agenda cordobesa responde a la necesidad de concentrar la actividad en la Casa Rosada y evitar la sobreexposición en un evento de alto voltaje político y social donde confluirán gobernadores de distinto signo político y una marea masiva de fieles.

Javier Milei con León XIV

El rol de Karina y la representación del Gobierno

Con la confirmación de la ausencia del jefe de Estado, Karina Milei será la encargada de cumplir con los protocolos formales de recepción y mantener el trato institucional con los enviados vaticanos. Estará acompañada por ministros del Gabinete nacional en el sector oficial montado en la Escuela de Aviación Militar.

Karina Milei recibió a León XIV

Desde el entorno del Ejecutivo ratificaron que el vínculo con la Santa Sede se mantendrá por los canales diplomáticos habituales, buscando equilibrar el impacto político de las actividades del santo padre con el desarrollo de la agenda de gestión en la capital.