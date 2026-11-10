Así despegó desde Aeroparque el avión que lleva al papa León XIV a Córdoba
Se trata del vuelo especial AR1094 de Aerolíneas Argentinas ploteado con el escudo papal y la inscripción Pontifex Maximus.
El avión que traslada al papa León XIV despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia Córdoba poco después de las 7:30 de este martes.
Se trata del vuelo especial AR1094 de Aerolíneas Argentinas ploteado con el escudo papal y la inscripción Pontifex Maximus, que tiene previsto aterrizar en la capital cordobesa a las 9.
El Sumo Pontífice partió temprano desde la Nunciatura Apostólica en Recoleta rumbo al sector militar de Aeroparque para embarcar con su comitiva.
A las 10, León XIV encabeza una celebración abierta al público en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en tanto que alrededor de las 15 mantiene una reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
El vuelo de vuelta parte desde alrededor de las 17 y aterriza en Aeroparque cerca de las 18.
Javier Milei no viajará a Córdoba para la misa de León XIV y delega la representación en su hermana
A contramano de las expectativas generadas en torno al despliegue institucional por la visita pastoral, el presidente Javier Milei confirmó que no viajará a la provincia de Córdoba para participar este martes de la masiva misa central que el papa León XIV oficiará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). En su lugar, el mandatario nacional delegará la representación del Ejecutivo en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabezará la delegación que asistirá a la ceremonia.
La decisión de bajarse de la agenda cordobesa responde a la necesidad de concentrar la actividad en la Casa Rosada y evitar la sobreexposición en un evento de alto voltaje político y social donde confluirán gobernadores de distinto signo político y una marea masiva de fieles.
El rol de Karina y la representación del Gobierno
Con la confirmación de la ausencia del jefe de Estado, Karina Milei será la encargada de cumplir con los protocolos formales de recepción y mantener el trato institucional con los enviados vaticanos. Estará acompañada por ministros del Gabinete nacional en el sector oficial montado en la Escuela de Aviación Militar.
Desde el entorno del Ejecutivo ratificaron que el vínculo con la Santa Sede se mantendrá por los canales diplomáticos habituales, buscando equilibrar el impacto político de las actividades del santo padre con el desarrollo de la agenda de gestión en la capital.
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