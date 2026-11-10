Los obispos sorprendieron al papa León XIV cantándole un tango de Gardel
Los referentes de la Iglesia compartieron una cena con el sumo pontífice en la Casa Arzobispal de Buenos Aires e interpretaron "Volver".
El tango argentino se hizo presente en la visita del papa León XIV a Buenos Aires. Durante una cena con los obispos en la Casa Arzobispal, los representantes de la Iglesia sorprendieron al Pontífice con una interpretación a capela de “Volver”, el histórico tema de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.
Acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, el Santo Padre disfrutó desde una mesa principal el obsequio especial que le tenían preparado para el encuentro.
“Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada” y “Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra”, son algunos de los versos que interpretaron los obispos ante la atenta mirada de León XIV.
Los obispos continuaron con la interpretación hasta llegar al cierre: “Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez”. Después, los participantes terminaron el momento con un grito de “¡Viva el Papa!” y una ronda de aplausos, a la que también se sumó el Sumo Pontífice.
Con el clásico de Gardel y Le Pera, los obispos presentes le imprimieron un toque musical bien argentino a la cena y lograron conmover al titular del Vaticano.
El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa a los presentes entonando distintas estrofas del clásico, sin acompañamiento musical, mientras León XIV escucha sonriente desde su lugar en la mesa.
La cena no fue el único episodio especial de la jornada. Antes, el Papa había salido al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, para saludar a los fieles que se habían acercado a verlo.
Acompañado por García Cuerva, agradeció el recibimiento con unas breves palabras: “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”. También bendijo a los presentes y cerró su saludo con breves palabras. “¡Viva Cristo!”.
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