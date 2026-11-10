Los obispos sorprendieron al papa León XIV cantándole un tango de Gardel

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa a los presentes entonando distintas estrofas del clásico, sin acompañamiento musical, mientras León XIV escucha sonriente desde su lugar en la mesa.

La cena no fue el único episodio especial de la jornada. Antes, el Papa había salido al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, para saludar a los fieles que se habían acercado a verlo.

Acompañado por García Cuerva, agradeció el recibimiento con unas breves palabras: “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”. También bendijo a los presentes y cerró su saludo con breves palabras. “¡Viva Cristo!”.