Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al predio de FAdeA en Córdoba
El papa León XIV desató una verdadera fiesta de fe en la provincia de Córdoba. Cientos de miles de personas colmaron FAdeA para participar de su homilía.
La histórica visita del papa León XIV a Córdoba superó todas las expectativas organizativas. Según las primeras estimaciones oficiales de la jornada, más de 500 mil fieles se congregaron en el predio de la fábrica FAdeA para participar de la masiva celebración religiosa matutina.
Emoción, música y papamóvil antes de la misa en Córdoba
El Pontífice aterrizó a las 8:57 horas en suelo cordobés en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Buenos Aires. Apenas bajó del avión, protagonizó uno de los momentos más tiernos del día al saludar uno por uno a los niños que le dieron la bienvenida oficial en la pista del aeropuerto.
Minutos antes de las 10 de la mañana, hizo su ingreso triunfal al predio de FAdeA a bordo del papamóvil, recorriendo los pasillos dispuestos para saludar de cerca a las más de 500 mil almas presentes. En la antesala de la ceremonia, el reconocido músico cordobés Jairo generó un clima de profunda devoción al interpretar un emocionante "Ave María" ante la multitud.
Un show de drones impactante en la vigilia del papa León XIV
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La imponente convocatoria comenzó a gestarse desde la noche previa, cuando miles de personas acamparon a la espera de la apertura de puertas. La vigilia nocturna estuvo marcada por un innovador show de drones que convirtió el cielo en un escenario iluminado.
Las luces sincronizadas formaron figuras acompañadas por una narración emotiva que construyó una torre conceptual. En sus distintos niveles, se representaron problemáticas actuales como las redes sociales, la obsesión por el rendimiento, la violencia y la codicia, para culminar con un fuerte mensaje unificador bajo la consigna “Nadie sobra”.
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