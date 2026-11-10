Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al predio de FAdeA en Córdoba

Minutos antes de las 10 de la mañana, hizo su ingreso triunfal al predio de FAdeA a bordo del papamóvil, recorriendo los pasillos dispuestos para saludar de cerca a las más de 500 mil almas presentes. En la antesala de la ceremonia, el reconocido músico cordobés Jairo generó un clima de profunda devoción al interpretar un emocionante "Ave María" ante la multitud.