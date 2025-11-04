) Lo que se sabe de los feriados del 2026: todos los que habrá

Aunque aún no se oficializaron cuáles serán los días no laborables en 2026, es probable que se mantengan algunos de años anteriores, como el Jueves Santo. La confirmación final dependerá de la publicación oficial del calendario de feriados y días no laborales por parte del Gobierno Nacional, momento en el cual se conocerán todas las fechas y posibilidades de descanso extendido para planificar con anticipación.