Feriados: cuándo será el fin de semana largo de cuatro días en noviembre

Este día, instituido oficialmente en 2010, recuerda la defensa de la soberanía nacional como símbolo de independencia y unidad del país.

Así quedará el esquema del fin de semana largo:

Viernes 21 de noviembre: No laborable con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23: Fin de semana habitual.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Calendario de feriados 2025

El calendario oficial establece que los feriados trasladables son aquellos que, si caen en martes o miércoles, se mueven al lunes anterior, y si caen en jueves o viernes, al lunes siguiente. La medida busca favorecer el turismo y la actividad económica en todo el país.

Feriados trasladables 2025:

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Feriados inamovibles 2025:

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Además, se suma el viernes 21 de noviembre, día no laborable con fines turísticos, que permitirá disfrutar de uno de los últimos fines de semana largos del año.

Con esta configuración, noviembre se convierte en la oportunidad perfecta para una escapada corta antes de las fiestas, con paisajes primaverales, clima agradable y opciones para todos los gustos en distintos puntos del país.