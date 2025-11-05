Feriados: cuándo será el fin de semana largo de cuatro días en noviembre
Noviembre traerá uno de los últimos fines de semana largos del año, con cuatro días ideales para descansar o hacer una escapada antes del cierre del 2025.
El calendario nacional de feriados confirma que en noviembre de 2025 habrá un fin de semana largo de cuatro días, ideal para disfrutar de unas mini vacaciones o tomarse un respiro antes de fin de año.
Según lo dispuesto por el Ministerio del Interior, el viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.
Esta combinación genera un fin de semana XXL, que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, pensado para incentivar el turismo interno y dinamizar la economía regional.
Lo que falta para el fin de semana largo de cuatro días
A falta de 24 días para el feriado de noviembre, muchos argentinos ya comienzan a planificar escapadas, viajes o simplemente días de descanso en casa.
El viernes 21 de noviembre será no laborable con fines turísticos, por lo que su aplicación dependerá del sector privado y las decisiones de cada empleador. En cambio, el lunes 24 de noviembre será un feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores, conmemorando la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas argentinas resistieron la invasión anglo-francesa en el Río Paraná.
Este día, instituido oficialmente en 2010, recuerda la defensa de la soberanía nacional como símbolo de independencia y unidad del país.
Así quedará el esquema del fin de semana largo:
-
Viernes 21 de noviembre: No laborable con fines turísticos.
Sábado 22 y domingo 23: Fin de semana habitual.
Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional.
Calendario de feriados 2025
El calendario oficial establece que los feriados trasladables son aquellos que, si caen en martes o miércoles, se mueven al lunes anterior, y si caen en jueves o viernes, al lunes siguiente. La medida busca favorecer el turismo y la actividad económica en todo el país.
Feriados trasladables 2025:
-
24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).
Feriados inamovibles 2025:
-
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad.
Además, se suma el viernes 21 de noviembre, día no laborable con fines turísticos, que permitirá disfrutar de uno de los últimos fines de semana largos del año.
Con esta configuración, noviembre se convierte en la oportunidad perfecta para una escapada corta antes de las fiestas, con paisajes primaverales, clima agradable y opciones para todos los gustos en distintos puntos del país.
