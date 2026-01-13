Los micros de larga distancia ahora deberán registrar el equipaje a nombre de los pasajeros

turismo aeropuerto vuelos avion.jpg

Los mecanismos admitidos para cumplir con la nueva normativa incluyen códigos impresos en el pasaje, códigos QR o electrónicos, registros digitales en sistemas de ticketing, etiquetas impresas por la empresa o cualquier otro sistema que garantice la trazabilidad.

Para los servicios interjurisdiccionales, los dispositivos elegidos deberán permitir interoperabilidad y armonización con sistemas o dispositivos utilizados en la región y con los sistemas de servicios internacionales de países limítrofes.

Además se aclaró que no estará permitido el ingreso de equipajes sin identificación al micro, sin derecho a compensación para el usuario. En tanto las encomiendas podrán identificarse con un código o registro digital, sin obligación de usar fajas físicas.

Los transportistas deberán además mantener un sistema para conservar y rendir datos que facilite la gestión de reclamos y la comprobación del despacho de equipajes o encomiendas.

En caso de pérdida total, parcial o deterioro del equipaje, se aplicarán las indemnizaciones previstas por la resolución 47/1995 o la normativa que la reemplace.

Resolución 4/2026:

