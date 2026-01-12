La súplica de un ladrón baleado en Parque Avellaneda: "Ya fue hermano, me rompiste la panza"

Una vez mas, el policía retirado efectuó un disparo certero e hirió al ladrón en el abdomen: “¡Ya está, ya fue, ya fue! Ya fue hermano, me rompiste la panza, ya fue”, se lo escucha suplicar el malviviente herido en el suelo.

robo parque avellaneda

En tanto, el otro ladrón herido escapó a bordo de un auto gris, donde lo esperaba un tercer cómplice. Tras el llamado de emergencia a las autoridades policiales, una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó al sujeto al Hospital General de Agudos C. Grierson con un disparo en el abdomen. Según informaron en C5N, el delincuente estuvo internado tres días y murió a causa de la herida sufrida.

En tanto, el otro delincuente herido, de 23 años, también fue llevado más tarde al hospital Grierson, donde quedó internado sin riesgo de vida y fue detenido. El tercer ladrón, que hacía de “campana” en el auto, sigue prófugo. En cuanto al ex policía, fue demorado pero quedó en libertad luego de que la Justicia considerara que había actuado en legítima defensa.