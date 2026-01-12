Expectativa por los argentinos: Venezuela liberó a otros 24 presos políticos

Gallo se encuentra recluido en El Rodeo 1 desde diciembre de 2024 y, según denuncias familiares, tras más de un año y medio de detención, las autoridades habilitaron las visitas este domingo, aunque sin noticias claras sobre su situación.

Venezuela

Estas excarcelaciones se producen en un contexto donde Venezuela realizó varias liberaciones parciales de presos políticos durante los últimos días, mientras persisten presiones internas y externas. Foro Penal destaca que aún cientos de personas permanecen privadas de libertad por razones políticas.

Foro Penal había confirmado hasta el pasado fin de semana la excarcelación de 17 presos políticos, y sigue reportando que todavía numerosas personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, según los reportes más recientes de la organización.

La noticia de los liberados generó alivio entre familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición que denunciaron las condiciones de detención y la falta de transparencia judicial en Venezuela.

Desde las vigilias y manifestaciones, familiares expresaron su preocupación por la falta de información sobre sus seres queridos, denunciando que “no tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos?”

Por otro lado, agrupaciones opositoras reclamaron acelerar la liberación de presos políticos y criticaron que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas”.