VTV: quiénes son las personas que están exentas de realizar la verificación técnica vehicular
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los autos que no deberán realizar la VTV
Según la última decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los vehículos que cumplan con estos requisitos no deben hacer la VTV:
- Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o antes de que registren 64.000 kilómetros recorridos.
- Motos cero kilómetro previas al cuarto año de antigüedad.
En el caso de aquellos autos y motos cuya antigüedad sea de entre los 4 años y 7 años, con un kilometraje de menos de 84.000 kilómetros, la vigencia de su verificación será de hasta 2 años. A partir de los 7 años de antigüedad u 84.000 kilómetros, será de hasta 1 año.
Cuánto cuesta hacer la VTV para autos y motos
Con la actualización dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense, la tarifa básica de la VTV pasará a $ 97.057,65, con IVA incluido. El incremento representa una suba del 21,8% respecto del valor vigente hasta ahora.
El nuevo cuadro tarifario establece los siguientes valores:
- Motos: $ 38.801,03
- Vehículos hasta 2.500 kg: $ 97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.604,64
- Remolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.201
- Remolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.302
Estos montos deberán abonarse para poder realizar la inspección obligatoria y obtener la oblea habilitante.
