Donald Trump confirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre las Malvinas
La maniobra del presidente estadounidense se inscribe en la estrategia del Pentágono para exigir un mayor gasto militar a los aliados europeos.
En medio de crecientes tensiones transatlánticas por el financiamiento de la defensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó este lunes abierta la posibilidad de modificar la postura de su administración sobre la soberanía de las islas Malvinas.
El estadounidense respondió en el Despacho Oval a la consulta sobre una eventual revisión del respaldo a Londres respecto al archipiélago austral.
Consultado en la Casa Blanca tras las advertencias lanzadas el último viernes contra el Reino Unido, el mandatario estadounidense señaló que analiza constantemente los posicionamientos diplomáticos. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", indicó.
El trasfondo de las declaraciones se relaciona con filtraciones y reportes de medios británicos, como el diario The Telegraph, que apuntan a que el Pentágono evalúa retirar el respaldo histórico a la soberanía de Londres sobre el archipiélago como medida de presión para obligar al gobierno británico a elevar al 5% del PBI su asignación presupuestaria destinada a la OTAN.
La neutralidad de Washington y el trasfondo del reclamo
Hasta el momento, la postura oficial de los Estados Unidos se ha mantenido en un plano de neutralidad formal: Washington no avala de manera explícita el dominio británico, aunque reconoce la administración de facto que ejerce el Reino Unido desde el conflicto bélico de 1982, que dejó un saldo trágico de 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos.
La disputa por la soberanía continúa bajo la órbita de las Naciones Unidas, que catalogan al territorio como un enclave pendiente de descolonización e instan de forma permanente al diálogo bilateral —una vía que Londres rechaza históricamente, contraponiendo el referéndum de 2013 donde más del 99% de los habitantes votó por mantener el estatus británico—.
Si bien Trump no oficializó un cambio taxativo en la diplomacia norteamericana, sus recientes afirmaciones vuelven a colocar el foco internacional sobre el archipiélago en el tablero de la geopolítica global.
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