Donald Trump confirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre las Malvinas

La disputa por la soberanía continúa bajo la órbita de las Naciones Unidas, que catalogan al territorio como un enclave pendiente de descolonización e instan de forma permanente al diálogo bilateral —una vía que Londres rechaza históricamente, contraponiendo el referéndum de 2013 donde más del 99% de los habitantes votó por mantener el estatus británico—.

Si bien Trump no oficializó un cambio taxativo en la diplomacia norteamericana, sus recientes afirmaciones vuelven a colocar el foco internacional sobre el archipiélago en el tablero de la geopolítica global.