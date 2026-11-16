Los Polvorines: sufrió convulsiones, lo atacó un pitbull y murió

Ante los investigadores, la mujer sostuvo que fueron las lesiones provocadas por el perro lo que provocó la muerte de su pareja. De todas formas, esa circunstancia todavía debe ser determinada mediante las pericias correspondientes.

Según la información aportada por el servicio de emergencias, una ambulancia fue desplazada hacia el domicilio alrededor de las 00.57, luego de que se alertara sobre la presencia de un hombre con una mordedura de perro a la altura del cuello.

El personal sanitario también examinó a la mujer, quien presentaba una escoriación leve en un codo. Se encontraba consciente, orientada y con sus signos vitales dentro de los parámetros normales, por lo que permaneció en el domicilio.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Los Polvorines, que dispuso la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte.