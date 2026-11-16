"Yo no soy el del video": la contundente defensa de Pequeño J tras la filtración de las imágenes
El principal acusado por el asesinato de Lara Gutiérrez rechazó su participación en la grabación y solicitará pericias para demostrar que no es uno de los atacantes.
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", negó haber participado en las torturas contra Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025. Desde la cárcel de Ezeiza, el acusado cuestionó la identificación que se realizó a partir de un video incorporado a la investigación y adelantó que pedirá distintos estudios periciales.
En una entrevista con Infobae, Valverde Victoriano aseguró que no estuvo en la vivienda donde ocurrió el ataque. "Yo no soy el del video", sostuvo. Además, manifestó su disposición a someterse a un análisis antropométrico para despejar las dudas sobre su identidad. "Estoy dispuesto a someterme a un peritaje antropométrico para que la sociedad y el juez se quiten la incógnita porque, la verdad, todo lo que llegue a salir, así sea algo mínimo, lo pueden usar en mi contra", expresó.
Sin embargo, la Justicia cuenta con elementos que lo ubican en la escena. La jueza Sandra Arroyo Salgado señaló: "Puede observarse a quien sería Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, lanzarse sobre la víctima para reducirla". En la misma línea, el juez Jorge Rodríguez consideró: "Quien agarraría a la víctima para que se logre amputar uno de sus dedos resultaría ser Tony Janzen Valverde Victoriano".
La grabación, de aproximadamente tres minutos, muestra a dos hombres sujetando a Gutiérrez mientras otro le corta un dedo por indicación de Pablo Macalopu Cafferata, alias "Roger". El archivo fue encontrado el 16 de octubre por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Moreno, dentro del teléfono de Daniel Tello Chacón.
Triple crimen de Florencio Varela: la defensa denunciará su filtración
El juez Rodríguez dispuso abrir una investigación por presunta violación de secretos para determinar quiénes difundieron el material, que formaba parte de una causa judicial reservada. El abogado defensor, Lucas Contreras Alderete, anticipó que buscará intervenir formalmente en ese expediente. "Este próximo lunes vamos a presentarnos como querellantes en la causa por la filtración del video y vamos a impulsar hasta individualizar a los responsables", afirmó.
Además, la defensa intentará impugnar la grabación como prueba por supuestas irregularidades en la cadena de custodia y en el traslado del material entre expedientes. También solicitará estudios antropométricos, scopométricos, faciales y de voz.
Por otra parte, Pequeño J aseguró que recibió amenazas de muerte de otros internos después de que se conocieran las imágenes. "Las denuncié porque varios presos quieren tomar represalias en mi contra. Quienes publicaron ese video no se dan cuenta que, ahora, mi vida corre peligro", manifestó. Actualmente cuenta con custodia diaria.
En paralelo, Interpol y la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Lima, Perú, a Abel Josuel Taya Humpire, señalado por los investigadores como otro presunto integrante de la organización narcocriminal vinculada al triple femicidio.
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