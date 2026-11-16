"Yo no soy el del video": la contundente defensa de Pequeño J tras la filtración de las imágenes

Pequeño J, uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela.

Además, la defensa intentará impugnar la grabación como prueba por supuestas irregularidades en la cadena de custodia y en el traslado del material entre expedientes. También solicitará estudios antropométricos, scopométricos, faciales y de voz.

Por otra parte, Pequeño J aseguró que recibió amenazas de muerte de otros internos después de que se conocieran las imágenes. "Las denuncié porque varios presos quieren tomar represalias en mi contra. Quienes publicaron ese video no se dan cuenta que, ahora, mi vida corre peligro", manifestó. Actualmente cuenta con custodia diaria.

En paralelo, Interpol y la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Lima, Perú, a Abel Josuel Taya Humpire, señalado por los investigadores como otro presunto integrante de la organización narcocriminal vinculada al triple femicidio.