Crimen de Lucas González: "La única arma que tenía mi hijo eran los botines", dijo su papá

"Hoy sigo viviendo porque tengo dos chicos más y una mujer que la tengo que rescatar devuelta. Tengo que volver a rearmar mi familia como sea. Esto en un momento va a terminar y hay que seguir viviendo", expresó el padre de Lucas González.

"Me quitaron a mi hijo, y a mi señora, que por el momento no está conmigo porque vive bajo mucha angustia. Se me hace muy difícil luchar sin mi compañera al lado. Pero tengo que seguir por mi familia, por toda esta gente, porque tengo dos hijos más que tengo en casa esperando la vuelta de mamá y la vuelta de Lucas que no va a volver", agregó.

mama lucas gonzález

La fiscalía imputó a 14 oficiales de la Policía de la Ciudad por su actuación en el episodio en que fue baleado Lucas González cuando salía de entrenar con sus compañeros de las inferiores de Barracas Central.

Algunos de los acusados fueron partícipes necesarios en el encubrimiento del accionar de los policías. Entre las pruebas del juicio están los audios donde dos comisarios plantean pedirle ayuda a un tercero para "emprolijar esta cagada", que no era otra cosa que el crimen de un adolescente de 17 años.

Así se llegó a "plantar" un arma de fuego en la escena del crimen con la intención de ensuciar a Lucas y sus amigos, pero Héctor González mostró este juves "la única arma que su hijo tenía", como dijo al sacar unos botines y canilleras de un bolso rojo.

"Hoy no vengo con un libreto, vengo con el corazón y la verdad de lo que yo viví. De la tortura y la pesadilla que es. A Lucas quiero que lo recuerden como era, como un jugador de fútbol. Desde lo 4 años que pisamos juntos una cancha, él estuvo en Racing Club, Defensa y Justicia y después en Barracas, dónde encontró su lugar y su muerte", señaló el hombre.