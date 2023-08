Luciana Milessi sufre secuelas por una cirugía estética: su descargo

La chaqueña reveló que se realizó una liposucción de piernas, brazos, panza y, por segunda vez, en la papada. Pero esta intervención le trajo una secuela que no estaba en sus planes.

Qué le pasó a Luciana Milessi

“En la cara me tocaron ramas nerviosas, lo que me generó una parálisis facial. No puedo sonreír bien y la boca se me va a un costado”, contó la fan de Julián Álvarez.

Como consecuencia de este problema, Milessi hizo un descargo y reveló que sufre críticas constantes, comentarios negativos y bullying por su cuerpo.

“Las secuelas que dejó la cirugía me hizo reflexionar y hacer introspección sobre todo lo que estuvo pasando. A los 17 años tuve anorexia, pesaba 40 kilos y costó recuperarme. Cuando pensé que ya había dejado todo atrás, con 25 años me hago una lipo completa”, rememoró la joven, un tanto angustiada.

Para cerrar, Milessi dejó un mensaje para todas las chicas jóvenes que la siguen: “No te operes, amate como sos y los que opinan del cuerpo de los demás, que se miren al espejo”.

milessi paralisis facial