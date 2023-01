El dolor de la abuela de Lucio Dupuy a días de la sentencia: "¿Cómo no me dio una una señal?"

Luego recordó la última vez que vio a su nieto con vida y lamentó no haber visto una señal de lo que estaba sucediendo. “¿Cómo Lucio no me dio una pista, una señal? Me da una impotencia y un sufrimiento, porque yo estuve ahí adentro con él pero estaba feliz, jugaba con nosotros y no nos dio ninguna señal, para nada”, expresó Silvia.

Y agregó: "Lucio cada vez que venía acá él era feliz. Sonreía. Nosotros le preguntábamos '¿Lucio, estás feliz?' 'Sí, estoy feliz, abuela. Sí, estoy feliz papá'. Nosotros no veíamos nada, él no decía nada, no le preguntábamos nada. No entendíamos que su felicidad consistía en el momento en el que él estaba con nosotros. Veíamos mucho más que la sonrisa, nada más que él".

Asimismo, recordó cómo fue su último encuentro con Dupuy: "Lo vi entre el 14 y 16 de julio. Tenía turno con un médico en Santa Rosa, siempre viajo. Pedimos por favor que queríamos verlo a Lucio. Después de varias negaciones, conseguimos que nos dijera que sí pero porque ella (su progenitora) no estaba y estaba su pareja diciendo que el nene no podía salir afuera, que estaba engripado y que si nosotros queríamos verlo, lo viéramos adentro".

"Lo vimos adentro. Estuvimos 20 minutos o media hora con él", agregó la abuela sobre aquel día. Luego, se quebró al expresar: "No sabés las veces que le agradecí a esa asesina el haberme permitido entrar y estar con mi nieto. Salí diciéndole un montón de 'gracias' sin saber lo que le hacía a mi nieto".

Luego, continuó con su relato: "Estuvimos con él, con mi hija nos sacamos fotos, jugamos, todo. El nene no estaba engripado, no estaba congestionado, el nene estaba bien. El hecho era que no saliera él con nosotros. La idea nuestra era quedarnos un ratito con él ahí afuera pero se ve que estaban trabajándolo psicológicamente y ella protegiéndose por las dudas, que nos dejó entrar".

Además analizó el proceso judicial en el caso del niño asesinado. "Esto es una cadena de responsabilidades, empezando por la jueza que le revoca la tenencia a la progenitora sin hacer un seguimiento", sostuvo este domingo.

Continuando con su crítica a la jueza de la causa, señaló que "no mira el expediente, no hace un seguimiento". También cuestionó el accionar de las maestras que tenía el niño frente a la inacción. "El nene aparentemente a través de los dibujos ha pedido auxilio", expresó.

También apuntó contra el personal médico con el que Dupuy se atendió previo a ser asesinado al manifestar que "a Lucio lo llevaron cinco veces en casi tres meses. Se supone que salta la historia clínica".

En tanto, cargó contra los vecinos de donde vivía Dupuy con Espósito Valenti y Páez. "Se involucraron poco", lamentó. También focalizó su crítica hacia una vecina específicamente que, según lo manifestado por la abuela de Lucio sobre lo que dijo la vecina, "sabía" lo ocurrido.