Un alfajor cordobés fue coronado como el mejor del mundo en un ranking de "galletitas": dónde se compra
Alguien en Taste Atlas le presta particular atención al paladar dulce sudamericano, y a los votos en los rankings de mejores bocadillos.
Los alfajores argentinos figuran en el tercer puesto del Top 100 de Mejores Galletitas del Mundo que elabora el sitio Taste Atlas, y dentro de esa categoría hay algunos predilectos del público: en especial el alfajor de El Nazareno, una fábrica de Traslasierra, Córdoba.
El alfajor quedó primero en el conteo específico para este tipo de "galletita", que en estas latitudes tiene su categoría propia pero que a nivel global quedó junto a la melomakarona griega y el makroud el louse argelino, que ocupan las primeras posiciones del listado de Taste Atlas en abril de 2026.
Sin embargo, en marzo de 2026 el ranking se veía distinto, con las melomakarona de Grecia y las chocolate chip cookies de los Estados Unidos por debajo de la golosina argentina.
El tradicional alfajor de dulce de leche con cobertura de chocolate fabricado en Córdoba se coronó primero en la lista el mes pasado porque su "dulce de leche es cremoso, con un sabor lácteo intenso y una dulzura natural que no resulta invasiva, sino que se integra de manera armónica con el resto de la composición".
"La cobertura de chocolate es suave y golosa, y aporta un sutil toque amargo que equilibra la intensidad dulce del relleno", apuntaron en el sitio especializado en gastronomía.
Con una historia que se remonta al emprendimiento familiar de 1982, El Nazareno tiene 12 sucursales en Córdoba y una en Merlo, provincia de San Luis, pero sus alfajores se pueden comprar a través de su tienda web.
Lo curioso del ranking de marzo para la categoría galletitas es que además de los alfajores de chocolate de El Nazareno aparecían las subcategorías de "Alfajores santafesinos" y "Alfajores cordobeses" en los puestos 9 y 10, respectivamente.
Esto se debe a que los conteos están elaborados sobre las propuestas y los votos de la audiencia de Taste Atlas, por lo que además de ser dinámicos pueden estar particularmente "temáticos" en algunos casos.
Por eso, si se mira al ránking de "Mejores galletitas del mundo, por producto", El Nazareno de chocolate tiene el primer puesto, seguido por el "Intenso negro" de Guolis (de Buenos Aires) y con el tradicional de dulce de leche de La Olla de Cobre, de San Antonio de Areco, para cerrar el Top 3.
El Señor Alfajor, de frambuesa y merengue, aparece en cuarto puesto (de Monte Grante al mundo) y el clásico marplatense Malfatti superó incluso a la marca más establecida y famosa de La Feliz.
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