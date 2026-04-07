Un alfajor cordobés fue coronado como el mejor del mundo en un ranking de "galletitas": dónde se compra

Con una historia que se remonta al emprendimiento familiar de 1982, El Nazareno tiene 12 sucursales en Córdoba y una en Merlo, provincia de San Luis, pero sus alfajores se pueden comprar a través de su tienda web.

Lo curioso del ranking de marzo para la categoría galletitas es que además de los alfajores de chocolate de El Nazareno aparecían las subcategorías de "Alfajores santafesinos" y "Alfajores cordobeses" en los puestos 9 y 10, respectivamente.

Esto se debe a que los conteos están elaborados sobre las propuestas y los votos de la audiencia de Taste Atlas, por lo que además de ser dinámicos pueden estar particularmente "temáticos" en algunos casos.

Por eso, si se mira al ránking de "Mejores galletitas del mundo, por producto", El Nazareno de chocolate tiene el primer puesto, seguido por el "Intenso negro" de Guolis (de Buenos Aires) y con el tradicional de dulce de leche de La Olla de Cobre, de San Antonio de Areco, para cerrar el Top 3.

El Señor Alfajor, de frambuesa y merengue, aparece en cuarto puesto (de Monte Grante al mundo) y el clásico marplatense Malfatti superó incluso a la marca más establecida y famosa de La Feliz.