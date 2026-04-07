Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de abril

De todos modos, se prevé que la fuerza del viento disminuya notablemente a partir de la tarde, dando un respiro a la región.

Para los próximos días, se espera que el aire seco termine de instalarse en la región, despejando el cielo y consolidando la estabilidad tras un comienzo de abril meteorológicamente turbulento.

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Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Hasta el momento, abril ha sido un mes sumamente inestable: con lluvias y tormentas en diferentes jornadas, el inicio del otoño ha sabido honrar la temporada y traer un frente frío que atraviesa todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lo cierto es que, aunque aún el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se expidió al respecto, el sitio Meteored anticipó la llegada de nuevas precipitaciones en las próximas horas: de acuerdo a los pronosticadores, el próximo domingo 12 de abril habrá nuevas lluvias, aunque las mismas estarían presentes en la madrugada.

Sin duda, este es un dato no menor para quienes planean salir el sábado por la noche: habrá que hacerlo con paraguas.

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