Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de abril
¿La buena noticia? Se van las lluvias y tormentas, aunque algunos pronosticadores consideran que no por mucho tiempo. Todos los detalles.
Tras el intenso paso de la ciclogénesis que azotó a la región con lluvias persistentes y ráfagas severas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un miércoles de estabilización gradual. Aunque el fenómeno comienza a desplazarse, las condiciones meteorológicas aún presentarán rasgos de inestabilidad.
Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera mitad de este miércoles 8 de abril mantendrá un cielo mayormente cubierto. No se descartan lluvias aisladas y lloviznas intermitentes en la ciudad y los municipios del conurbano, producto de la humedad remanente.
A medida que avance la tarde, la nubosidad comenzará a fragmentarse, permitiendo que las condiciones mejoren de manera definitiva hacia el final de la jornada.
Cabe señalar que el ingreso de aire fresco tras el temporal mantendrá los termómetros en valores moderados. Se estima una mínima de 16°C y una máxima de 20°C. Esta escasa amplitud térmica estará influenciada por la densa capa de nubes que dominará el cielo durante las primeras horas.
Alerta por vientos intensos
El fenómeno más destacado del día no será el agua, sino el viento. Debido a la rotación de la masa de aire hacia el sector sur/suroeste, se esperan ráfagas potentes durante la madrugada y la mañana. De hecho, los vientos podrían oscilar entre los 50 y 59 km/h.
De todos modos, se prevé que la fuerza del viento disminuya notablemente a partir de la tarde, dando un respiro a la región.
Para los próximos días, se espera que el aire seco termine de instalarse en la región, despejando el cielo y consolidando la estabilidad tras un comienzo de abril meteorológicamente turbulento.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Hasta el momento, abril ha sido un mes sumamente inestable: con lluvias y tormentas en diferentes jornadas, el inicio del otoño ha sabido honrar la temporada y traer un frente frío que atraviesa todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Lo cierto es que, aunque aún el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se expidió al respecto, el sitio Meteored anticipó la llegada de nuevas precipitaciones en las próximas horas: de acuerdo a los pronosticadores, el próximo domingo 12 de abril habrá nuevas lluvias, aunque las mismas estarían presentes en la madrugada.
Sin duda, este es un dato no menor para quienes planean salir el sábado por la noche: habrá que hacerlo con paraguas.
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