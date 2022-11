"Es aberrante e ilógico lo que le hicieron", dijo el abuelo de Lucio Dupuy

Además, Dupuy convocó este domingo a una movilización a realizarse el 26 de noviembre próximo frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, al cumplirse un año del homicidio.

“Vamos a estar ahí e invito a toda la gente a que nos acompañen, para que nos escuchen, porque hay muchos niños lastimados, que están sufriendo y nosotros queremos cambiar eso, queremos que los chicos no sufran porque son el futuro", sostuvo Ramón.

El abuelo apuntó a la Justicia pampeana

En declaraciones televisivas, el abuelo de Lucio apuntó contra la justicia pampeana, más precisamente contra el Juzgado de Familia de General Pico, por tener cierta responsabilidad en el crimen de Lucio.

“Hasta el día de hoy la jueza del juzgado no me ha dado la palabra ni me explicó por qué le revocó la tenencia a Cristian. Lucio acá era feliz, estaba bien, iba a su jardín, tenía sus cosas, tenía su pieza para él solo con su placard, ropa y juguetes", señaló.

"¿Por qué me lo arrancó del seno familiar? Él tenía a la familia paterna y a la familia materna en General Pico, se violaron todos los derechos del niño", se preguntó Ramón, bajo visibles muestras de dolor.

El hombre contó que antes de que su nieto fuera asesinado, su hijo Cristian "se había puesto en pareja, y ésta asesina se enteró, y en plena pandemia empezó con siete denuncias falsas y una amenaza por teléfono, que nosotros ya presentamos".

“Se lo llevó a Lucio en una semana y pico a Santa Rosa y nunca más lo trajo a General Pico hasta pasados cuatro, cinco meses, que se lo deja ver a Cristian. Después de un año y tres meses, donde nada más lo vi dos veces a Lucio, lo trae muerto", recordó.