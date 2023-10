Luis Novaresio y Débora Plager maltrataron a una periodista invitada por su posición sobre Gaza

Luego de esto y sin desconocer el ataque terrorista y los crímenes perpetrado por la organización paramilitar palestina, se atrevió a hablar de la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza por constantes bloqueos y bombardeos de Israel a ese territorio, algo que se intensificó en los últimos días. Ante esto, primero Débora Plager y luego Luis Novaresio comenzaron a contradecirla y a atacarla por su posición, sin permitirle explicar la situación.

“Vos tenés que aceptar que en Israel está cometiendo crímenes de guerra, viola el derecho internacional, hay niños muriéndose en Gaza como hay niños muriéndose en Israel y nos deberían doler lo mismo”, les dijo Trad.

“Si te queda cómodo defender la dictadura, yo no. No quiero seguir hablando con la señora Melisa. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos”, expresó enojado el conductor mientras abandonaba el estudio, a lo que la periodista le señaló: "Estás mezclando todo".