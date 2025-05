Macabro crimen en Villa Crespo: el video de Adrián Seltzer en el que hablaba de "no perder" a su familia

De acuerdo con información de Noticias Argentinas, el video corresponde a una presentación vinculada a una charla motivacional o empresarial, donde Seltzer expone ante cámara sus valores personales y decisiones de vida.

Las imágenes, que se viralizaron tras conocerse el crimen, toman mayor relevancia tras los hechos ocurridos este miércoles en Aguirre 295, donde habría sido asesinado por su esposa, Laura Fernanda Leguizamón (51), quien luego habría matado a sus hijos Ian (15) e Ivo (13), antes de quitarse la vida.

En el video, Seltzer afirma: “Esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida tenerla, haberla encontrado”.

Y agrega con firmeza: “No corro riesgos que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por ende no la arriesgo. Me comporto como tengo que comportarme”.

familia villa crespo

La investigación del triple crimen de Villa Crespo

Fue la empleada doméstica quien encontró los cuerpos al ingresar al domicilio con su llave. No se observaron signos de violencia en las puertas de acceso, y el cuerpo de Seltzer fue hallado con un cuchillo en la mano, lo que reforzaba, en primera instancia, la hipótesis de femicidio y doble filicidio seguido de suicidio.

Sin embargo, la investigación luego apuntó a la mujer, ya que fue hallada encerrada en el baño, donde se habría quitado la vida con una puñalada en el pecho.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes, mientras que personal de Policía Científica preservó la escena para relevar pruebas.

Desde la comunidad judía porteña, a la que pertenecía la familia, expresaron su pesar por lo sucedido y manifestaron su acompañamiento a los familiares y allegados, en medio de la conmoción provocada por el caso.