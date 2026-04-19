Belgrano: dos menores robaron una moto, protagonizaron una persecución y fueron detenidos por la policía
Tienen 12 y 16 años y escapaban de la Policía de la Ciudad cuando impactaron contra un auto estacionado en Lomas de Zamora.
Dos adolescentes de 12 y 16 años robaron una moto en el barrio porteño de Belgrano, iniciaron una persecución policial que finalizó con un choque en Lomas de Zamora.
El hecho se inició el sábado por la tarde, cuando efectivos motorizados de la Policía de la Ciudad detectaron a los menores desplazándose a alta velocidad por la avenida General Paz, a la altura de la autopista Dellepiane, en sentido al Riachuelo. Según fuentes policiales, los agentes realizaron señales lumínicas para que detuvieran la marcha, pero los adolescentes no acataron la orden, lo que derivó en una persecución.
La secuencia concluyó cuando la moto impactó contra un vehículo estacionado en la localidad de Ingeniero Budge. Se trataba de una Benelli 302S que presentaba el tambor de arranque forzado y una "yuga" colocada, indicios compatibles con un robo reciente.
Tras el choque, se constató que el conductor, de 12 años, y su acompañante, de 16, tenían domicilio en Lomas de Zamora. El menor que manejaba indicó que la moto había sido sustraída momentos antes en el barrio porteño de Belgrano; poco después, el propietario del vehículo se presentó y confirmó que se la habían robado de la puerta de su vivienda.
Como consecuencia del impacto, los adolescentes fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Gandulfo. El que conducía sufrió fracturas de tibia, peroné y rodilla, mientras que el acompañante presentó una fractura expuesta de tibia.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N°3, conducido por la jueza Julia Sanchis, quien dispuso la apertura de un expediente por averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad. En el caso del menor de 12 años, por su edad, podría ser entregado a sus padres una vez que reciba el alta médica, dado que es inimputable.
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