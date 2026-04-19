Belgrano: dos menores robaron una moto, protagonizaron una persecución y fueron detenidos por la policía

moto belgrano

Tras el choque, se constató que el conductor, de 12 años, y su acompañante, de 16, tenían domicilio en Lomas de Zamora. El menor que manejaba indicó que la moto había sido sustraída momentos antes en el barrio porteño de Belgrano; poco después, el propietario del vehículo se presentó y confirmó que se la habían robado de la puerta de su vivienda.