"Empleada infiel" fue detenida por un intento de robo en un edificio de Belgrano
La joven trabajaba en el departamento hacía diez días. Abusó de la confianza de su empleador y planeó el golpe junto a otros dos hombres.
Una joven de 22 años, que trabajaba como empleada doméstica desde hacía tan solo diez días en un departamento del barrio porteño de Belgrano, fue detenida junto a otros dos cómplices, acusados de intentar cometer un robo en el edificio.
El plan de la "empleada infiel" en un edificio de Belgrano
El plan duró diez días y tuvo como objetivo un departamento del décimo piso de un edificio ubicado en la calle Palpa al 2300.
La joven, junto a dos cómplices de 60 y 43 años que actuaron como cómplices, idearon asaltar la vivienda aprovechándose de la confianza del empleador, un hombre de 44 años. De acuerdo con la investigación, tras conseguir el trabajo como empleada doméstica, la ahora detenida obtuvo las llaves del ingreso al inmueble y a la vivienda, lo que le permitió el acceso directo para intentar llevar a cabo el robo exprés.
El detalle que los delató
Sin embargo, los delincuentes no contaban con un detalle que los delató: el edificio posee varias cámaras de filmación, monitoreo y seguridad instaladas en la planta baja.
A partir de las imágenes obtenidas en tiempo directo, se pudo corroborar que los tres sospechosos se encontraban dentro del edificio a punto de cometer el asalto.
Se comprobó además que la joven no actuaba sola, sino que llevó a cabo su plan con junto a otros dos hombres.
Cómo fue la detención
De esta manera, el miércoles 1 de abril alrededor de las 22, personal de la Policía de la Ciudad se desplazó hacia el mencionado domicilio tras recibir un alerta por la presencia de “autores en el lugar” del delito.
Al ingresar al edificio, que cuenta con 14 plantas, los efectivos de la policía porteña localizaron a los tres sospechosos en el décimo piso y concretaron su detención.
En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo de Carlos Bignone, que dispuso la detención de los tres imputados y y caratuló la causa como “tentativa de robo”.
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