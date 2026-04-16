"Empleada infiel" fue detenida por un intento de robo en un edificio de Belgrano

empleada domestica robo belgrano

Se comprobó además que la joven no actuaba sola, sino que llevó a cabo su plan con junto a otros dos hombres.

Cómo fue la detención

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De esta manera, el miércoles 1 de abril alrededor de las 22, personal de la Policía de la Ciudad se desplazó hacia el mencionado domicilio tras recibir un alerta por la presencia de “autores en el lugar” del delito.

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Al ingresar al edificio, que cuenta con 14 plantas, los efectivos de la policía porteña localizaron a los tres sospechosos en el décimo piso y concretaron su detención.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo de Carlos Bignone, que dispuso la detención de los tres imputados y y caratuló la causa como “tentativa de robo”.