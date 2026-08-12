Macabro hallazgo en Mendoza: encontraron un cráneo y restos óseos cerca de una ruta
En el lugar también se hallaron zapatillas, un retazo de pantalón y un bolso. Investigan si los huesos corresponden a una mujer.
Un macabro hallazgo conmociona a los vecinos del departamento de San Rafael, Mendoza, donde un cráneo y otros restos óseos fueron encontrados en las inmediaciones de una ruta. Por el caso se desplegó un amplio rastrillaje y la Justicia inició una investigación para determinar la identidad de los huesos y establecer las circunstancias de la muerte.
El descubrimiento ocurrió durante la noche del lunes, pasadas las 20, en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 143 y callejón Uga, en una zona del distrito de Salto de las Rosas, en Cañada Seca.
Todo comenzó cuando una mujer alertó a la Policía sobre la presencia de lo que aparentaba ser un cráneo humano. Ante el aviso, personal de la Comisaría 42ª se trasladó hasta el lugar y, durante las primeras tareas de inspección, confirmó la presencia de restos óseos.
A partir del hallazgo se desplegó un amplio operativo de rastrillaje en el predio y sus alrededores. Los efectivos utilizaron drones y perros adiestrados para recorrer la zona en busca de nuevos elementos que pudieran aportar información a la investigación.
Durante las inspecciones, los investigadores encontraron otros seis restos óseos, además de un par de zapatillas, un retazo de pantalón y un bolso. Todos los elementos fueron incorporados al expediente y serán sometidos a las pericias correspondientes, ya que podrían resultar claves para determinar qué ocurrió.
En paralelo al rastrillaje, integrantes de la Policía Científica trabajaron en el predio para levantar y preservar los elementos encontrados.
Investigan si los restos pertenecen a una mujer
De acuerdo con la información aportada por Diario Mendoza, el hallazgo se produjo junto a un horno de barro ubicado al lado de una construcción de ladrillos donde residía Margarita Bravo, una mujer de avanzada edad que vivía sola. Según indicaron vecinos de la zona, hacía varios meses que no tenían noticias de ella, aunque no existía una denuncia formal por averiguación de paradero.
Esta situación llevó a los investigadores a considerar como una de las principales líneas de investigación la posibilidad de que los restos correspondan a la mujer. Por este motivo, se realizó un allanamiento en la vivienda, que permanecía cerrada con candado, con el objetivo de buscar indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento del caso.
Pese a las actuaciones, por el momento no hay confirmación oficial sobre la identidad de los restos.
La causa está a cargo de la fiscal Andrea Rossi, quien supervisó las medidas realizadas en el lugar. Los restos fueron enviados para la realización de estudios de ADN, que permitirán determinar si pertenecen a Bravo.
Además de establecer la identidad, la Justicia busca determinar desde cuándo se encontraban los restos en el lugar y cuáles fueron las circunstancias y la causa de la muerte. Por el momento, la investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis.
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