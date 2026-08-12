Macabro hallazgo en Mendoza: encontraron un cráneo y restos óseos cerca de una ruta

En paralelo al rastrillaje, integrantes de la Policía Científica trabajaron en el predio para levantar y preservar los elementos encontrados.

Investigan si los restos pertenecen a una mujer

Investigan si los restos pertenecen a una mujer

De acuerdo con la información aportada por Diario Mendoza, el hallazgo se produjo junto a un horno de barro ubicado al lado de una construcción de ladrillos donde residía Margarita Bravo, una mujer de avanzada edad que vivía sola. Según indicaron vecinos de la zona, hacía varios meses que no tenían noticias de ella, aunque no existía una denuncia formal por averiguación de paradero.

Esta situación llevó a los investigadores a considerar como una de las principales líneas de investigación la posibilidad de que los restos correspondan a la mujer. Por este motivo, se realizó un allanamiento en la vivienda, que permanecía cerrada con candado, con el objetivo de buscar indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento del caso.

Pese a las actuaciones, por el momento no hay confirmación oficial sobre la identidad de los restos.

La causa está a cargo de la fiscal Andrea Rossi, quien supervisó las medidas realizadas en el lugar. Los restos fueron enviados para la realización de estudios de ADN, que permitirán determinar si pertenecen a Bravo.

Además de establecer la identidad, la Justicia busca determinar desde cuándo se encontraban los restos en el lugar y cuáles fueron las circunstancias y la causa de la muerte. Por el momento, la investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis.