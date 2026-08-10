Preocupación por los camiones varados: el paso Cristo Redentor rompió un récord histórico

En este escenario, tanto Argentina como Chile sostienen que todavía no están dadas todas las condiciones de seguridad necesarias para recuperar el tránsito internacional de manera normal. Mientras continúan las tareas para despejar la Ruta Nacional 7 y acondicionar los sectores vinculados al corredor, todavía no existe una fecha definida para la reapertura del paso.

La prioridad oficial está puesta en garantizar que la circulación pueda realizarse sin riesgos para los conductores y los vehículos. El problema es que cada jornada adicional de cierre profundiza las dificultades logísticas y económicas para las compañías de transporte.

Reclamos de los transportistas

La Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) cuestionó la situación y puso el foco en las tareas de mantenimiento de la ruta. Desde la organización señalaron que existen equipos de Vialidad Nacional que permanecen fuera de servicio en sectores de alta montaña y reclamaron mayor velocidad en los trabajos destinados a recuperar la transitabilidad.

Los transportistas también remarcaron el impacto económico que genera permanecer detenidos durante tantos días. Según estimaciones del sector, cada camión afronta pérdidas cercanas a los 600 dólares diarios como consecuencia de la imposibilidad de completar los recorridos internacionales.

El reclamo no se limita únicamente al paso fronterizo. Desde Aprocam también denunciaron que en diferentes sectores de la cordillera hay máquinas destinadas al mantenimiento que no estarían operativas, una situación que, según los empresarios, dificulta y demora las tareas de despeje.

A medida que el cierre se extiende, las autoridades recomendaron utilizar otros pasos fronterizos disponibles para intentar descongestionar el tránsito. Sin embargo, esa alternativa presenta limitaciones importantes para las empresas de transporte, ya que los corredores alternativos no disponen de la misma capacidad aduanera ni de la infraestructura logística necesaria para absorber el volumen habitual del Cristo Redentor.