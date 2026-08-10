Preocupación por los camiones varados: el paso Cristo Redentor rompió un récord histórico
El principal corredor entre Mendoza y Chile lleva 27 días sin actividad y superó la marca registrada en 2023. Las nuevas alertas meteorológicas complican una reapertura inmediata.
El cierre del paso internacional Cristo Redentor ya alcanzó una marca histórica y la incertidumbre sobre su reapertura continúa. El corredor que une Mendoza con Chile a través del túnel Los Libertadores cumplió este lunes 27 días consecutivos sin actividad, con lo que superó el récord anterior de 26 jornadas de interrupción registrado durante el invierno de 2023.
La situación genera preocupación tanto entre las autoridades como entre las empresas de transporte que utilizan habitualmente este paso fronterizo para conectar Argentina con Chile y el Pacífico. Mientras las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas en la zona cordillerana, miles de camiones permanecen detenidos a la espera de que se habilite nuevamente el tránsito internacional.
El cierre afecta a uno de los principales corredores terrestres del Mercosur y genera un impacto económico significativo. De acuerdo con los registros difundidos por el sector, hay al menos 1.500 camiones documentados aguardando la posibilidad de cruzar hacia Chile, mientras que el número total de vehículos pesados varados en distintos puntos de Mendoza supera los 2.000.
Nuevas nevadas complican la reapertura del paso Cristo Redentor
La posibilidad de que el tránsito pueda restablecerse en el corto plazo continúa condicionada por el pronóstico meteorológico. Las autoridades mantienen especial atención sobre las condiciones de alta montaña debido a las nevadas y las fuertes ráfagas de viento previstas para los próximos días.
De acuerdo con la información disponible desde los organismos de frontera, se esperan nuevas precipitaciones níveas entre este lunes y el miércoles. Luego podría producirse un período de cierta mejora, aunque la estabilidad tendría una duración limitada porque se anticipa otro episodio de inestabilidad a partir del 17 de agosto.
En este escenario, tanto Argentina como Chile sostienen que todavía no están dadas todas las condiciones de seguridad necesarias para recuperar el tránsito internacional de manera normal. Mientras continúan las tareas para despejar la Ruta Nacional 7 y acondicionar los sectores vinculados al corredor, todavía no existe una fecha definida para la reapertura del paso.
La prioridad oficial está puesta en garantizar que la circulación pueda realizarse sin riesgos para los conductores y los vehículos. El problema es que cada jornada adicional de cierre profundiza las dificultades logísticas y económicas para las compañías de transporte.
Reclamos de los transportistas
La Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) cuestionó la situación y puso el foco en las tareas de mantenimiento de la ruta. Desde la organización señalaron que existen equipos de Vialidad Nacional que permanecen fuera de servicio en sectores de alta montaña y reclamaron mayor velocidad en los trabajos destinados a recuperar la transitabilidad.
Los transportistas también remarcaron el impacto económico que genera permanecer detenidos durante tantos días. Según estimaciones del sector, cada camión afronta pérdidas cercanas a los 600 dólares diarios como consecuencia de la imposibilidad de completar los recorridos internacionales.
El reclamo no se limita únicamente al paso fronterizo. Desde Aprocam también denunciaron que en diferentes sectores de la cordillera hay máquinas destinadas al mantenimiento que no estarían operativas, una situación que, según los empresarios, dificulta y demora las tareas de despeje.
A medida que el cierre se extiende, las autoridades recomendaron utilizar otros pasos fronterizos disponibles para intentar descongestionar el tránsito. Sin embargo, esa alternativa presenta limitaciones importantes para las empresas de transporte, ya que los corredores alternativos no disponen de la misma capacidad aduanera ni de la infraestructura logística necesaria para absorber el volumen habitual del Cristo Redentor.
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