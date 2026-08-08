Tragedia en Mendoza: una persona murió y varias resultaron heridas cuando dos autos cayeron de un puente

Los dos menores fueron rescatados y llevados mediante un corredor sanitario al Hospital Pediátrico Humberto Notti. Según los partes conocidos en las últimas horas, uno de niños sufrió un paro cardiaco, pero los equipos de emergencia lograron reanimarlo antes del traslado, y el otro menor se encontraba en buen estado general pese a los golpes sufridos.

Debido a la magnitud del impacto, los bomberos debieron intervenir para liberar a las personas que habían quedado atrapadas, con la intervención de cinco ambulancias del SEC, efectivos policiales y personal de Tránsito, con actuaciones de la Policía de Tránsito y de la fiscalía de turno, que ordenaron el corte preventivo del acceso y la realización de peritajes.

Las autoridades trabajaban para establecer la mecánica del accidente. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 25° de Guaymallén. En paralelo, la Municipalidad y la concesionaria de la vía coordinaron desvíos y la limpieza del sector para restablecer la circulación.