Tragedia en Mendoza: una persona murió y varias resultaron heridas cuando dos autos cayeron de un puente
El hecho ocurrió este sábado en cercanías de la Terminal de Ómnibus de Guaymallén, donde dos vehículos chocaron y cayeron de un puente, causando la tragedia que enluta a la región cuyana.
Un trágico accidente vial conmueve por estas horas a la comunidad de Guaymallén y a toda la provincia de Mendoza, donde una persona murió y varias resultaron heridas a raíz de un incidente que involucró a dos vehículos.
El hecho ocurrió poco antes del mediodía de este sábado, cuando los dos autos involucrados, un Nissan Kicks y un Jeep, cayeron del puente del Acceso Este (Ruta 22) hacia la calle Alberdi, frente a la Terminal de Ómnibus de la mencionada ciudad mendocina.
Según relataron varios testigos del siniestro, los dos rodados colisionaron sobre el puente y cayeron del mismo debido a la fuerza del impacto, lo que es analizado por los peritos que trabajan en la reconstrucción dinámica del choque, disponiendo también los exámenes toxicológicos y alcoholemia para los conductores, como es habitual en siniestros con víctimas fatales.
Las víctimas del trágico accidente
En los vehículos viajaban cuatro adultos y dos niños y producto de la caída de los mismos desde el puente falleció una de las personas mayores, mientras que el resto resultó con heridas de diversa consideración y fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Los tres adultos que sobrevivieron fueron derivados a diferentes centros de salud, entre ellos una mujer, madre de uno de los menores, trasladada al Hospital Central, en tanto el conductor de uno de los vehículos resultó ileso, según informaron medios locales.
Los dos menores fueron rescatados y llevados mediante un corredor sanitario al Hospital Pediátrico Humberto Notti. Según los partes conocidos en las últimas horas, uno de niños sufrió un paro cardiaco, pero los equipos de emergencia lograron reanimarlo antes del traslado, y el otro menor se encontraba en buen estado general pese a los golpes sufridos.
Debido a la magnitud del impacto, los bomberos debieron intervenir para liberar a las personas que habían quedado atrapadas, con la intervención de cinco ambulancias del SEC, efectivos policiales y personal de Tránsito, con actuaciones de la Policía de Tránsito y de la fiscalía de turno, que ordenaron el corte preventivo del acceso y la realización de peritajes.
Las autoridades trabajaban para establecer la mecánica del accidente. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 25° de Guaymallén. En paralelo, la Municipalidad y la concesionaria de la vía coordinaron desvíos y la limpieza del sector para restablecer la circulación.
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