Mendoza: el Paso Cristo Redentor seguirá cerrado por pronóstico de nevadas y tiempo inestable

La medida obedece a condiciones climáticas, aún extremas y desfavorables en la alta montaña (nevadas), que sumado al fuerte viento pronosticado -entre 100 y 160 km/hr en ambos sectores chileno y argentino-, no garantizan las condiciones seguras de transitabilidad, poniendo en serio riesgo la seguridad de las personas y sus vehículos de transporte.

Ello a pesar de los arduos trabajos y esfuerzos realizados por ambas vialidades, que ha permitido lograr las correspondientes despejes de las rutas y la disposición de las dotaciones que permiten el funcionamiento de los respectivos Complejos", señalaron.

Además del Paso Cristo Redentor están cerrados Pehuenche (también ubicado en Mendoza), Agua Negra (en San Juan), Pircas Negras (La Rioja), Pino Hachado (Neuquén) y San Francisco (Catamarca).

Las autoridades proporcionaron el sitio oficial de la entidad dependiente de Jefatura de Gabinete para actualizar la información sobre los pasos fronterizos.