Mendoza: el Paso Cristo Redentor seguirá cerrado por pronóstico de nevadas y tiempo inestable
Hace más de tres semanas que está suspendido el tránsito entre Argentina y Chile en los pasos fronterizos de Neuquén, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan.
El Gobierno nacional informó este lunes que el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, que conecta la provincia de Mendoza con el territorio de Chile, permanecerá cerrado "de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos", ante el pronóstico del tiempo inestable con nevadas.
Las imágenes parecen dignas de una película de suspenso, pero se trata del último tramo de la ruta 7, llegando al paso fronterizo con Chile ubicado las afueras de la ciudad de Mendoza. No muy lejos de ese punto hay miles de camiones que llevan hasta 27 días estacionados a la espera de una luz verde para avanzar.
A fines de julio algunos choferes tenían la certeza de que para el 5 de agosto podrían poner primera, pero este lunes las autoridades argentinas y chilenas se reunieron para evaluar la situación y luego desde la entidad nacional emitieron el siguiente comunicado:
"La Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera (Vicejefatura de Gabinete del Interior) comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, tras sostener la reunión del Comité Integrado del Sistema Cristo Redentor de Chile y Argentina, con la participación de las Coordinaciones de ambos países y sus equipos técnicos, se han evaluado tanto las condiciones de transitabilidad de los caminos como las condiciones climáticas del momento.
De esta forma se concluyó que en virtud de los reportes técnicos de ambas vialidades y, debido a la inestabilidad climáticas existentes en alta cordillera -situación que afectaría una transitabilidad segura para los usuarios-, se mantiene suspendido de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos.
La medida obedece a condiciones climáticas, aún extremas y desfavorables en la alta montaña (nevadas), que sumado al fuerte viento pronosticado -entre 100 y 160 km/hr en ambos sectores chileno y argentino-, no garantizan las condiciones seguras de transitabilidad, poniendo en serio riesgo la seguridad de las personas y sus vehículos de transporte.
Ello a pesar de los arduos trabajos y esfuerzos realizados por ambas vialidades, que ha permitido lograr las correspondientes despejes de las rutas y la disposición de las dotaciones que permiten el funcionamiento de los respectivos Complejos", señalaron.
Además del Paso Cristo Redentor están cerrados Pehuenche (también ubicado en Mendoza), Agua Negra (en San Juan), Pircas Negras (La Rioja), Pino Hachado (Neuquén) y San Francisco (Catamarca).
Las autoridades proporcionaron el sitio oficial de la entidad dependiente de Jefatura de Gabinete para actualizar la información sobre los pasos fronterizos.
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