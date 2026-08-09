Paso Cristo Redentor: expectativa por la reapertura tras intensas nevadas y con miles de camiones varados
Tras las complicaciones por el temporal, el corredor internacional quedó en condiciones de ser reabierto. Qué falta para destrabar el paso de vehículos.
El Paso Internacional Cristo Redentor, la vía clave que conecta la provincia de Mendoza con Chile, se encuentra al borde de la reapertura luego de una serie de intensas jornadas de trabajo para despejar la calzada de la Ruta Nacional 7 tras los estragos provocados por el último temporal de nevadas en la alta montaña.
Si las condiciones meteorológicas se mantienen estables y sin sobresaltos, el corredor fronterizo podría volver a operar este mismo domingo. Sin embargo, la habilitación definitiva quedó supeditada a dos variables fundamentales: la emisión del último informe de transitabilidad por parte de Vialidad Nacional y la autorización formal de las autoridades chilenas del vecino país.
El operativo argentino y el factor chileno
Durante una reunión virtual llevada a cabo en la noche del sábado, los organismos nacionales que intervienen en el complejo evaluaron el resultado de las tareas de remoción de nieve y hielo. Desde Vialidad Nacional, junto con la Coordinación del Centro de Frontera y Gendarmería Nacional, confirmaron que la estructura operativa ya está lista para retomar la actividad con el foco puesto en la seguridad vial.
El principal punto pendiente radica en la postura del lado chileno. Si bien las autoridades del país trasandino formaron parte del encuentro de coordinación, al cierre de las deliberaciones aún no habían dado el visto bueno para la apertura simultánea del tramo de su competencia.
Prioridades: quiénes cruzarán primero
En caso de que se confirme la reapertura del corredor, las autoridades dispusieron un esquema escalonado para ordenar el flujo vehicular y descomprimir la situación en la zona cordillerana.
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Transporte de cargas: En una primera etapa, el paso estará destinado exclusivamente a los camiones que permanecen varados y debidamente documentados por la Aduana en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata.
Tránsito turístico: Una vez normalizado el movimiento del sector de cargas y tras una evaluación favorable del estado de la ruta, se habilitará de manera paulatina el paso para automóviles particulares y ómnibus de pasajeros.
El pronóstico del tiempo continuará siendo el termómetro principal para definir los pasos a seguir, con el firme objetivo de evitar habilitaciones apresuradas que expongan a los conductores a nuevos riesgos en la alta montaña tras los días de interrupción total.
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