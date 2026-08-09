Paso Cristo Redentor: expectativa por la reapertura tras intensas nevadas y con miles de camiones varados

El operativo argentino y el factor chileno

Durante una reunión virtual llevada a cabo en la noche del sábado, los organismos nacionales que intervienen en el complejo evaluaron el resultado de las tareas de remoción de nieve y hielo. Desde Vialidad Nacional, junto con la Coordinación del Centro de Frontera y Gendarmería Nacional, confirmaron que la estructura operativa ya está lista para retomar la actividad con el foco puesto en la seguridad vial.