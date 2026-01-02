Macabro: qué reveló la autopsia a la mujer que fue asesinada y tirada en un descampado de Villa María
El primer femicidio de 2026 ocurrió en Córdoba, donde una mujer de 22 años fue asesinada durante la madrugada del 1o de año. Hay un sospechoso detenido.
Una mujer de 22 años fue asesinada de al menos 20 puñaladas durante la madrugada de Año Nuevo en Villa María, provincia de Córdoba, donde este viernes la Policía detuvo a un sospechoso que habría sido la última persona que la vio con vida.
La víctima fue identificada como Delfina Aimino, de 22 años, cuyo cuerpo fue localizado el jueves a las 9.30 de la mañana por una persona que paseaba su perro por el campo ubicado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María.
El cuerpo de Delfina exhibía al menos 20 lesiones compatibles con heridas de arma blanca, según se desprende del primer análisis forense ordenado por la fiscal de Córdoba Silvina Maldonado, a cargo de la causa judicial por homicidio calificado.
Maldonado precisó a medios de Córdoba que la víctima no tenía sus documentos encima, pero que su cuerpo "presentaba una herida que había sido recientemente atendida médicamente" por lo que se consultó "con los médicos de la zona hasta lograr identificarla".
Según el censo nacional de 2022, Villa María tiene una población de poco más de 96.000 habitantes.
Es que conforme avanza la investigación queda en evidencia que se trataría del primer femicidio de 2026: Aimino todavía estaba vestida con la ropa que tenía puesta en la madrugada del 1o de enero, cuando salió de su casa y se subió al Ford Ka negro que manejaba Ariel Mulinetti.
Mulinetti, de 23 años, es un estudiante de Ingeniería que reside en el barrio Trinitarios de Villa María. La Policía ya habría accedido a sus conversaciones vía chat con la víctima en las que habrían pactado su encuentro tras el brindis de Año Nuevo.
A él se lo ve en los registros de las cámaras de seguridad de la vía pública, por lo que la jueza de control de Villa María, María Soledad Otori, ordenó no sólo el allanamiento del domicilio del joven sino también el secuestro y análisis de su celular.
Medios de Córdoba dieron cuenta del cerco perimetral dispuesto por la justicia para avanzar en la investigación.
La detención de Mulinetti se produjo el viernes por la mañana en su domicilio, ubicado sobre la calle Lonardi al 1800, donde efectivos policiales hicieron un allanamiento y secuestraron elementos que fueron incorporados a la causa, entre ellos, un arma blanca, dos celulares, ropa, tarjetas de crédito o débito, documentos personales y hasta las llaves del Ford Ka.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario