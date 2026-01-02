Macabro: qué reveló la autopsia a la mujer que fue asesinada y tirada en un descampado de Villa María

Es que conforme avanza la investigación queda en evidencia que se trataría del primer femicidio de 2026: Aimino todavía estaba vestida con la ropa que tenía puesta en la madrugada del 1o de enero, cuando salió de su casa y se subió al Ford Ka negro que manejaba Ariel Mulinetti.

cordoba chica asesinada

Mulinetti, de 23 años, es un estudiante de Ingeniería que reside en el barrio Trinitarios de Villa María. La Policía ya habría accedido a sus conversaciones vía chat con la víctima en las que habrían pactado su encuentro tras el brindis de Año Nuevo.

A él se lo ve en los registros de las cámaras de seguridad de la vía pública, por lo que la jueza de control de Villa María, María Soledad Otori, ordenó no sólo el allanamiento del domicilio del joven sino también el secuestro y análisis de su celular.

Medios de Córdoba dieron cuenta del cerco perimetral dispuesto por la justicia para avanzar en la investigación.

La detención de Mulinetti se produjo el viernes por la mañana en su domicilio, ubicado sobre la calle Lonardi al 1800, donde efectivos policiales hicieron un allanamiento y secuestraron elementos que fueron incorporados a la causa, entre ellos, un arma blanca, dos celulares, ropa, tarjetas de crédito o débito, documentos personales y hasta las llaves del Ford Ka.