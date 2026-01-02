Córdoba: hallaron el cuerpo de una mujer en un descampado y detuvieron a un hombre
El asesinato habría ocurrido en Año Nuevo y la Policía de Córdoba capturó este viernes al sospechoso de 22 años en conexión con el posible femicidio.
La Policía de Córdoba detuvo este viernes a un hombre de 23 años en conexión con el posible femicidio de una joven de 22 cuyo cuerpo fue hallado el 1o de enero de 2026 en un descampado cerca de la Universidad Nacional de Villa María.
La víctima, identificada como Delfina Aimino, habría salido a festejar el Año Nuevo con el resultado desastroso de que horas más tarde hallaron su cuerpo escondido abajo de unos árboles, todavía con la ropa de la noche anterior.
El hallazgo fue detectado en un camino rural al este de la Sociedad Rural que da a la parte trasera del predio de la Universidad Nacional de Villa María. El cuerpo exhibía signos de violencia, como golpes y lesiones cortantes, lo que da a suponer que puede haberse tratado de un femicidio.
El cuerpo fue descubierto durante la mañana de Año Nuevo por una persona que "caminaba por el lugar junto a su perro y dio aviso a la Policía", según reveló la fiscal Silvia Maldonado al sitio La Voz del Interior.
Una vez que quedó a cargo de la investigación, la fiscal de segundo turno agregó que en el caso ordenó una autopsia al cuerpo de Delfina y pericias a personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín, informaron medios de Córdoba.
Un análisis de las cámaras de seguridad de la zona y las pericias policiales aportaron datos del primer sospechoso por el posible femicidio: se trata de un hombre de 23 años residente del barrio Trinitarios de Villa María, Córdoba, informó el Diario del Centro del País.
La detención se produjo el viernes por la mañana en el domicilio del sospechoso, sobre la calle Lonardi al 1800, donde efectivos policiales hicieron un allanamiento y secuestraron elementos que fueron incorporados a la causa, entre ellos, un arma blanca, dos celulares, ropa, tarjetas de crédito o débito, documentos personales y hasta las llaves de un Ford Ka.
