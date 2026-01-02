Córdoba: hallaron el cuerpo de una mujer en un descampado y detuvieron a un hombre

Un análisis de las cámaras de seguridad de la zona y las pericias policiales aportaron datos del primer sospechoso por el posible femicidio: se trata de un hombre de 23 años residente del barrio Trinitarios de Villa María, Córdoba, informó el Diario del Centro del País.

La detención se produjo el viernes por la mañana en el domicilio del sospechoso, sobre la calle Lonardi al 1800, donde efectivos policiales hicieron un allanamiento y secuestraron elementos que fueron incorporados a la causa, entre ellos, un arma blanca, dos celulares, ropa, tarjetas de crédito o débito, documentos personales y hasta las llaves de un Ford Ka.